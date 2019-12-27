Путин и Лукашенко могут обсудить вопросы газа до конца года
- Reuters
«Есть, конечно, цейтнот, потому что остаются ещё неурегулированными ряд вопросов. Но контакты ведутся. И мы ожидаем, что, если президенты посчитают необходимым, они созвонятся до конца года», — приводит РИА Новости слова Пескова.
Он отметил, что всё будет зависеть от решения президентов.
Ранее заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк заявил, что Минск рассчитывает на ясность в решении газового вопроса с Москвой до конца года.