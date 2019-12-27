Путин и Лукашенко могут обсудить вопросы газа до конца года

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко при необходимости могут созвониться до Нового года для решения вопроса поставок газа.

«Есть, конечно, цейтнот, потому что остаются ещё неурегулированными ряд вопросов. Но контакты ведутся. И мы ожидаем, что, если президенты посчитают необходимым, они созвонятся до конца года», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Он отметил, что всё будет зависеть от решения президентов.

Ранее заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк заявил, что Минск рассчитывает на ясность в решении газового вопроса с Москвой до конца года.