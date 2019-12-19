Минск рассчитывает на ясность по цене российского газа до конца года
- РИА Новости
«Переговоры сегодня продолжаются. Думаю, к концу года будет ясность и по цене, и по всем другим делам», — приводит БЕЛТА его слова.
Михадюк отметил, что переговоры ведутся с «российскими соответствующими государственными структурами».
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко во время встречи со студентами и преподавателями медицинских университетов не исключил проведения новых раундов переговоров с Россией по «больным вопросам».