Минск рассчитывает на ясность по цене российского газа до конца года

Заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк заявил, что Минск рассчитывает на ясность в решении газового вопроса с Москвой до конца года.

«Переговоры сегодня продолжаются. Думаю, к концу года будет ясность и по цене, и по всем другим делам», — приводит БЕЛТА его слова.

Михадюк отметил, что переговоры ведутся с «российскими соответствующими государственными структурами».

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко во время встречи со студентами и преподавателями медицинских университетов не исключил проведения новых раундов переговоров с Россией по «больным вопросам».