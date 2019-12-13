Лукашенко допустил новые переговоры с Россией по «больным вопросам»
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«20-го на саммите в Санкт-Петербурге (неформальный саммит ЕАЭС. — RT). Затем, возможно, предстоит ещё несколько раундов переговоров с Российской Федерацией по больным вопросам», — цитирует БЕЛТА главу государства.
7 декабря в Сочи прошли переговоры Лукашенко и российского лидера Владимира Путина.
Как отмечал белорусский президент, Минск готов закупать у Москвы нефть и газ на равных экономических условиях.
Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал об итогах переговоров двух президентов.
По его словам, по целому ряду направлений был достигнут серьёзный прогресс.