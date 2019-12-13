Лукашенко допустил новые переговоры с Россией по «больным вопросам»

Короткая ссылка
Белорусский лидер Александр Лукашенко во время встречи со студентами и преподавателями медицинских университетов не исключил проведения новых раундов переговоров с Россией по «больным вопросам».
Лукашенко допустил новые переговоры с Россией по «больным вопросам»
  • © Alex Halada/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«20-го на саммите в Санкт-Петербурге (неформальный саммит ЕАЭС. — RT). Затем, возможно, предстоит ещё несколько раундов переговоров с Российской Федерацией по больным вопросам», — цитирует БЕЛТА главу государства.

7 декабря в Сочи прошли переговоры Лукашенко и российского лидера Владимира Путина. 

Как отмечал белорусский президент, Минск готов закупать у Москвы нефть и газ на равных экономических условиях.

Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал об итогах переговоров двух президентов

По его словам, по целому ряду направлений был достигнут серьёзный прогресс. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить