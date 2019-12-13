Лукашенко допустил новые переговоры с Россией по «больным вопросам»

Белорусский лидер Александр Лукашенко во время встречи со студентами и преподавателями медицинских университетов не исключил проведения новых раундов переговоров с Россией по «больным вопросам».

«20-го на саммите в Санкт-Петербурге (неформальный саммит ЕАЭС. — RT). Затем, возможно, предстоит ещё несколько раундов переговоров с Российской Федерацией по больным вопросам», — цитирует БЕЛТА главу государства.

7 декабря в Сочи прошли переговоры Лукашенко и российского лидера Владимира Путина.

Как отмечал белорусский президент, Минск готов закупать у Москвы нефть и газ на равных экономических условиях.

Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал об итогах переговоров двух президентов.

По его словам, по целому ряду направлений был достигнут серьёзный прогресс.