В Минске рассчитывают на контакт Лукашенко и Путина до конца года
- РИА Новости
«Надеемся, что до конца года ещё будет какой-то контакт на уровне лидеров наших стран и они определят определённые развязки по этим темам», — приводит ТАСС его заявление в эфире телеканала «Беларусь 1».
Крутой отметил, что аргументации сторон ясны и теперь требуется политическое решение данных вопросов.
Ранее в Кремле не исключили, что Путин и Лукашенко могут созвониться до Нового года для решения вопроса поставок газа.
Эксперт Александр Шатько в беседе с «ПолитЭкспертом» назвал вопрос интеграции с Россией приоритетом внешней политики Белоруссии.