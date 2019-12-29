В Минске рассчитывают на контакт Лукашенко и Путина до конца года

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Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой выразил надежду, что белорусский и российский лидеры Александр Лукашенко и Владимир Путин смогут до конца года обсудить пока не согласованные интеграционные дорожные карты по нефти, газу и налогам.
В Минске рассчитывают на контакт Лукашенко и Путина до конца года
  • РИА Новости

«Надеемся, что до конца года ещё будет какой-то контакт на уровне лидеров наших стран и они определят определённые развязки по этим темам», — приводит ТАСС его заявление в эфире телеканала «Беларусь 1».

Крутой отметил, что аргументации сторон ясны и теперь требуется политическое решение данных вопросов.

Ранее в Кремле не исключили, что Путин и Лукашенко могут созвониться до Нового года для решения вопроса поставок газа.

Эксперт Александр Шатько в беседе с «ПолитЭкспертом» назвал вопрос интеграции с Россией приоритетом внешней политики Белоруссии.

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