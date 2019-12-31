Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону поставки нефти и газа в Белоруссию.

«В продолжение и развитие вчерашнего разговора главы государств обсудили тему поставок углеводородов, обратив особое внимание на поставки нефти в Республику Беларусь», — приводит БЕЛТА сообщение пресс-службы белорусского лидера.

Ранее лидеры в ходе телефонных переговоров обсудили вопросы поставок российской нефти и газа в Белоруссию.

29 декабря первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой выразил надежду на обсуждение Лукашенко и Путиным интеграционных дорожных карт по нефти, газу и налогам до конца года.

Эксперт Александр Шатько в беседе с «ПолитЭкспертом» назвал вопрос интеграции с Россией приоритетом во внешней политике Белоруссии.