На Украине заявили о катастрофической нехватке судей

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Глава Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Украины Станислав Кравченко заявил, что на сегодняшний день в стране катастрофически не хватает судей, из-за чего дела в судах могут рассматриваться очень долго.
На Украине заявили о катастрофической нехватке судей
  • Pixabay

«Статистика известна и публична. Но не могу назвать точную цифру, потому что она меняется каждый день. Если приблизительно, не хватает 2 тыс. судей. Но если обычно в месяц увольнялись 20 судей, то только за май текущего года, насколько мне известно, уволились около 60 судей. Это очень тревожный сигнал», — приводит УНИАН его слова.

Он отметил, что «самая большая проблема, которая сейчас существует в украинских судах, — у них просто нет судей».

«Как следствие, на уровне первой и второй инстанций в прошлом году мы передали 1600 дел из области в область. Вдумайтесь! Даже не из района в район! Судей просто нет. Это катастрофическая проблема», — добавил Кравченко.

Ранее сообщалось, что украинский суд приостановил дело в отношении президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина по коронавирусу.

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