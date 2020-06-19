Суд на Украине не стал штрафовать Зеленского за нарушение карантина

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Хмельницкий городской районный суд приостановил дело в отношении президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина по коронавирусу.
Суд на Украине не стал штрафовать Зеленского за нарушение карантина
  • РИА Новости

«Обратиться к главе Верховного суда для принятия решения об обращении в Конституционный суд Украины для официального толкования нормы Конституции о том, что президент Украины пользуется правом неприкосновенности на весь период исполнения полномочий, и возможности в данном контексте привлечения президента Украины к административной ответственности», — приводит ТАСС слова судьи Андрея Мисинкевича.

В начале июня Зеленский выпил кофе в помещении одного из кафе в Хмельницком, несмотря на то что в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 размещение гостей в заведениях было разрешено пока только на летних площадках.

Сам Зеленский заявил, что готов будет заплатить штраф. 

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что полиция рассмотрит вопрос о возможном нарушении карантина президентом Украины.

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