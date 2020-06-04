Полиция изучит визит Зеленского в кафе во время карантина

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что полиция рассмотрит вопрос о возможном нарушении карантина президентом Украины Владимиром Зеленским при посещении кафе в Хмельницком.

«Полиции не впервой штрафовать президента. Когда Владимир Зеленский показал свой бюллетень в апреле 2019 года, он был оштрафован за разглашение тайны голосования. Поэтому компетентные органы полиции рассмотрят данный вопрос… Штраф, вы знаете, за нарушение карантинных норм — 17 тыс. гривен. Но виновен ли в данном случае президент и присутствующие с ним, нужно разобраться исходя из общего контекста ситуации», — приводит УНИАН слова Геращенко.

Накануне Зеленский выпил кофе в помещении одного из кафе в Хмельницком, несмотря на то что в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 размещение гостей в заведениях разрешено пока только на летних площадках.

«Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят из карантина, приходим в себя потихоньку от коронавирусной эпидемии», — говорилось в Instagram офиса президента Украины.

Зеленский заявил, что готов выплатить штраф, если что-либо нарушил.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что нарушения карантина не было.

«Я наблюдал, волновался, как придерживаются наших правил. Всё прошло гуд. Мы посмотрели и ушли. Ничего такого не было, как раскрутили», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский и члены его семьи задекларировали доход свыше $1 млн за 2019 год.