Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

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Президент Украины Владимир Зеленский и члены его семьи задекларировали доход свыше $1 млн за 2019 год. Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера.
Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год
  • ©president.gov.ua

«Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи в 2019 году составили 28 602 468 грн (около $1,06 млн. — RT)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что семья Зеленских за прошлый год уплатила в бюджет страны 3,6 млн гривен налогов.

«Сумма полученной главой государства зарплаты с мая по декабрь 2019 года составила 208 787 грн (почти $7,8 тыс. — RT)», — отметили в пресс-службе.

В феврале Зеленский заявил, что должность президента нравится ему ответственностью и возможностью помочь улучшить жизнь людей.

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