Зеленский поручил сократить расходы на содержание чиновников

Короткая ссылка
Украинский лидер Владимир Зеленский поручил сократить расходы государственного бюджета на 2020 год на содержание чиновников на 10%.
Зеленский поручил сократить расходы на содержание чиновников
  • РИА Новости

Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Facebook.

«Провели совещание по подготовке госбюджета-2020 ко второму чтению. Заслушал министра финансов по основным показателям. Поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%», — написал украинский лидер.

Он пояснил, что этот шаг «позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета».

Зеленский добавил, что это «сокращение не должно коснуться учителей и врачей — тех, от кого зависит будущее Украины».

Ранее украинское правительство приняло решение о внесении изменений в бюджет страны на 2019 год, предусматривающих выделение более 1 млрд гривен (около $40 млн) на погашение задолженности по зарплате шахтёрам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить