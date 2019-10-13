В Киеве рассказали о планах по погашению долгов шахтёрам
- РИА Новости
Об этом в своём Facebook заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
«Кабмин предусмотрел 1 млрд гривен на выплату заработных плат и погашение задолженности», — написал он.
Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщал, что в начале сентября задолженность по заработной плате украинским шахтёрам составляла 306 млн гривен.
В сентябре на Украину прибыло третье судно с углём из Колумбии.