В Киеве рассказали о планах по погашению долгов шахтёрам

Украинское правительство приняло внесение изменений в бюджет страны на 2019 год, предусматривающих выделение более 1 млрд гривен (около $40 млн) на погашение задолженности по зарплате шахтёрам.

РИА Новости

Об этом в своём Facebook заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель. «Кабмин предусмотрел 1 млрд гривен на выплату заработных плат и погашение задолженности», — написал он. Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщал, что в начале сентября задолженность по заработной плате украинским шахтёрам составляла 306 млн гривен. В сентябре на Украину прибыло третье судно с углём из Колумбии.