В Киеве рассказали о планах по погашению долгов шахтёрам

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Украинское правительство приняло внесение изменений в бюджет страны на 2019 год, предусматривающих выделение более 1 млрд гривен (около $40 млн) на погашение задолженности по зарплате шахтёрам.
В Киеве рассказали о планах по погашению долгов шахтёрам
  • РИА Новости

Об этом в своём Facebook заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

«Кабмин предусмотрел 1 млрд гривен на выплату заработных плат и погашение задолженности», — написал он.

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщал, что в начале сентября задолженность по заработной плате украинским шахтёрам составляла 306 млн гривен.

В сентябре на Украину прибыло третье судно с углём из Колумбии.

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