Зеленский рассказал о своём отношении к должности президента

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что должность президента нравится ему ответственностью и возможностью помочь улучшить жизнь людей.
Зеленский рассказал о своём отношении к должности президента
  • © Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

«Ответственность — для меня это плюс. Я хочу помочь. Президентство даёт возможности, где я могу ежедневно что-то делать, чтобы не просто так я прожил этот день. Мне это нравится», — цитирует Интерфакс-Украина Зеленского.

Как отметил глава государства, власть — это возможность помочь.

«У меня нет возможности заработать деньги, но мне это не нужно. Мне 42, я хочу быть в истории», — добавил он. 

Президент также рассказал, что хотел бы добиться того, чтобы украинская средняя зарплата была, как в Польше.

«Я хочу верить, что мы за эти четыре года с хвостиком можем осуществить эту мечту. Почему я говорю так? Очень просто — в Польше сейчас несколько уже миллионов украинцев. И почему они вернутся? Им нужна мотивация, даже если немного меньше зарплата, чем в Польше, — уже нормально. Если они будут иметь 70% от польской заработной платы, думаю, что победит всё же, что ты хочешь быть дома, а не ездить где-то», — сказал он. 

Ранее Зеленский заявил, что у него есть ощущение возможности проведения выборов в Донбассе осенью этого года одновременно с местными выборами по всей стране.

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