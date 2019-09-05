Юридический казус: Совет Европы займётся реформированием системы уголовного правосудия Украины

Совет Европы опубликовал проект, направленный на изменение системы уголовного правосудия на Украине. С текстом документа ознакомился RT. В частности, организация намерена с помощью «международных консультантов» подвести институт Генеральной прокуратуры страны под европейские стандарты. Эксперты отмечают повышенный интерес СЕ к Украине в связи с реформами и кадровыми перестановками, которые проводит президент Владимир Зеленский. Вместе с тем, по мнению аналитиков, Киев не заинтересован в осуществлении проекта.

Совет Европы намерен усовершенствовать систему уголовного правосудия на Украине. По замыслу авторов проекта «Создание на Украине системы уголовного правосудия, соответствующей принципам прав человека», главной задачей является приведение уголовно-процессуального законодательства Украины «в соответствие со стандартами и передовой практикой Совета Европы». Общий бюджет проекта составит €1 млн.

«Настоящий проект нацелен на обеспечение эффективного функционирования системы уголовного правосудия на Украине в соответствии с европейскими стандартами в области прав человека и с уделением особого внимания практической реализации реформ в сфере уголовного правосудия», — отмечается в тексте документа.

Кроме того, по мнению европейских специалистов, реализация проекта позволит укрепить независимость, эффективность и прозрачность органов прокуратуры Украины.

Отметим, что это не первая попытка проведения реформ в уголовном правосудии страны.

Как указывается в документе, в последние годы Совет Европы оказывал Украине помощь в проведении основных политических, конституционных и ключевых правовых и институциональных реформ в этой области.

По мнению европейских специалистов, Совету Европы необходимо и дальше оказывать поддержку проведению реформ в стране.

«После вступления в силу соответствующих новых правовых и конституционных рамок, а также создания новых институциональных структур необходимо продолжать оказывать Украине помощь в проведении реформ на институциональном и оперативном уровнях», — указывается в описании тендера.

Пленарное заседание в штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге

«Будет реализован формально»

В соответствии с документом, проект будет опираться на обширную сеть консультантов — как со знанием международных и европейских стандартов, так и на «национальных консультантов», обладающих пониманием внутренней системы и соответствующим опытом.

Всего планируется привлечь 60 человек для работы по четырём основным направлениям, среди которых «Соответствие политики и нормативно-правовой базы прокурорской службы стандартам Совета Европы и передовой европейской практике», а также «Эффективность и транспарентность прокуроров».

Директор Центра европейской информации доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин в беседе с RT отметил, что развитие института Генеральной прокуратуры зависит прежде всего от самих украинцев.

«Есть проблема правоприменительной практики, когда действия конкретных лиц, прокуроров расходятся с общими направлениями законодательства и подвержены политической конъюнктуре... Нужно понимать, что это дело рук самих украинцев, как они будут развивать институт прокуратуры», — подчеркнул Топорнин.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин сомневается в том, что украинская сторона заинтересована в реализации подобного проекта.

«Подобного рода проект на Украине будет реализован формально, потому что заинтересованных в том, чтобы он реально работал, нет. Новая администрация Зеленского попытается сформировать свою собственную финансовую базу и не будет заинтересована в эффективном функционировании этого института. А старая будет всячески противиться, потому что им надо сохранить финансовую базу. То есть единственными заинтересованным лицом в реализации этого проекта будет Совет Европы», — предположил Мухин в беседе с RT.

Подготовка кадров

Совет Европы намерен заняться и подготовкой кадров в прокуратуре Украины. Так, одними из основных направлений деятельности обозначаются «Управление людскими ресурсами в прокуратуре» и «Подготовка прокуроров».

Также по теме «Хроническая болезнь Украины»: в США напомнили Киеву об отсутствии успехов в борьбе с коррупцией В годовщину государственного переворота на Украине в посольстве США в Киеве заявили, что, несмотря на изменение политического режима,...

Так, работа консультантов подразумевает разработку учебных курсов и оценку их результативности, а также проведение обучения по оперативным аспектам деятельности прокуратуры, включая стандарты Совета Европы и передовой европейской практики.

Николай Топорнин предположил в беседе с RT, что к Украине будет привлечено дополнительное внимание в связи с реформами, которые проводит президент страны Владимир Зеленский.

Напомним, в конце августа на первом заседании Верховной рады нового созыва большинством голосов был отправлен в отставку глава Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко, который за время своего нахождения на посту неоднократно становился участником расследований Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

На его место Верховная рада утвердила кандидатуру заместителя руководителя офиса президента Украины Руслана Рябошапки.

«Много факторов зависит от политической ситуации в стране, политической конъюнктуры. В прошедшие пять лет при президенте Порошенко деятельность Генпрокуратуры была излишне политизированной. Вместо того чтобы заниматься расследованием в отношении коррупционеров, взяточников, мошенников, жуликов, они занимались сведением политических счетов с неугодными властям людьми, в меньшей степени занимались отслеживанием принимаемого законодательства Украины и исполнением законов», — отметил эксперт.