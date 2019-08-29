Верховная рада назначила генпрокурора Украины

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Верховная рада девятого созыва в ходе заседания утвердила заместителя руководителя офиса президента Украины Руслана Рябошапку генеральным прокурором страны.

Трансляцию голосования в украинском парламенте вёл телеканал «Рада».

В пользу кандидатуры Рябошапки выступили 312 депутатов. 

Перед этим депутаты большинством голосов одобрили отставку Юрия Луценко с поста главы Генпрокуратуры Украины.

Ранее парламентарии избрали премьером Украины заместителя главы офиса президента Алексея Гончарука. Спикером Рады был выбран глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Также депутаты Рады уже утвердили Андрея Загороднюка министром обороны Украины, Вадима Пристайко — главой украинского МИД, Ивана Баканова — главой Службы безопасности Украины.

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