США могут выделить до $25 млн на укрепление независимости судебной системы на Украине

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Юлия Гуреева
Агентство США по международному развитию (USAID) намерено работать над улучшением судебной системы на Украине. Ведомство готовится объявить тендер в рамках проекта «Справедливость для всех». С документом ознакомился RT.
США могут выделить до $25 млн на укрепление независимости судебной системы на Украине
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По предварительным данным USAID, проект будет действовать пять лет. На его реализацию может быть выделено до $24,9 млн. 

«Цель: содействовать обеспечению всеобщей справедливости посредством усиления систем и услуг в сфере правосудия, а также общественной вовлечённости для принятия надлежащих решений в отношении правовых проблем украинских граждан и их потребностей в области правосудия», — говорится в документе.

В американском агентстве рассчитывают, что программа поможет укрепить независимость и подотчётность судебных институтов, улучшит качество оказываемых населению услуг и доступ к ним.

Также предполагается предоставить гражданскому обществу и активистам инструменты для обеспечения контроля за работой служб правосудия и стимулировать запрос на проведение судебной реформы на Украине. 

В прошлом году Совет Европы выделил средства на развитие Тренингового центра украинских прокуроров и улучшения взаимодействия прокуратуры с общественностью.

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