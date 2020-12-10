Венецианская комиссия призвала Киев вернуть статью закона о коррупции

Короткая ссылка
Венецианская комиссия призвала Киев восстановить часть норм закона о предотвращении коррупции, аннулированных по решению Конституционного суда Украины.
Венецианская комиссия призвала Киев вернуть статью закона о коррупции
  • РИА Новости

Как указывается в опубликованном заявлении комиссии, решение КС «лишено чёткой аргументации», безосновательно с точки зрения международного права и, возможно, вызвано конфликтом интересов.

«Верховная рада должна выполнить решение, интерпретировав его в свете конституционных основ страны и применяемых международных стандартов, учитывая общественные интересы, такие как борьбу с коррупцией... следует восстановить уголовную ответственность за представление заведомо ложного заявления, но закон может более подробно установить различные наказания в соответствии со степенью уголовной ответственности», — говорится в документе.

Кроме того, Венецианская комиссия призвала восстановить полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в части деклараций должностных лиц.

27 октября Конституционный суд Украины признал не соответствующими основному закону страны часть норм закона «О предотвращении коррупции». Это коснулось и уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов чиновниками.

После этого, президент Украины Владимир Зеленский внёс в парламент законопроект, которым предлагается лишить судей Конституционного суда их полномочий и восстановить отменённый ими закон о декларировании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить