Венецианская комиссия призвала Киев вернуть статью закона о коррупции

Венецианская комиссия призвала Киев восстановить часть норм закона о предотвращении коррупции, аннулированных по решению Конституционного суда Украины.

Как указывается в опубликованном заявлении комиссии, решение КС «лишено чёткой аргументации», безосновательно с точки зрения международного права и, возможно, вызвано конфликтом интересов.

«Верховная рада должна выполнить решение, интерпретировав его в свете конституционных основ страны и применяемых международных стандартов, учитывая общественные интересы, такие как борьбу с коррупцией... следует восстановить уголовную ответственность за представление заведомо ложного заявления, но закон может более подробно установить различные наказания в соответствии со степенью уголовной ответственности», — говорится в документе.

Кроме того, Венецианская комиссия призвала восстановить полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в части деклараций должностных лиц.

27 октября Конституционный суд Украины признал не соответствующими основному закону страны часть норм закона «О предотвращении коррупции». Это коснулось и уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов чиновниками.

После этого, президент Украины Владимир Зеленский внёс в парламент законопроект, которым предлагается лишить судей Конституционного суда их полномочий и восстановить отменённый ими закон о декларировании.