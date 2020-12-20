Зеленский назвал срок начала судебной реформы на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью газете The New York Times сообщил, что судебную реформу на Украине начнут проводить с 2021 года.

Он назвал суды «больным местом» Украины.

«Сейчас мы воюем с некоторыми судьями Конституционного суда, которые хотят разрушить антикоррупционную структуру на Украине. У них ничего не получится. Мы всё это переформатируем. И следующий большой шаг — это глобальная судебная реформа на Украине, которую мы начнём воплощать со следующего года», — цитирует Зеленского пресс-служба.

По его словам, для этого уже подготовлено «много законов» и разработаны этапы внедрения этих реформ.

Ранее Венецианская комиссия призвала Киев восстановить часть норм закона о предотвращении коррупции, аннулированных по решению КС Украины.

Зеленский поручил учесть предложения Венецианской комиссии при подготовке дальнейших шагов по реформированию судебной системы.

27 октября Конституционный суд Украины признал не соответствующими основному закону страны часть норм закона «О предотвращении коррупции». Это коснулось и уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов чиновниками.

После этого Зеленский внёс в парламент законопроект, согласно которому предлагается лишить судей Конституционного суда их полномочий и восстановить отменённый ими закон о декларировании.