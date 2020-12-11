Зеленский оценил позицию Венецианской комиссии по решению КС Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал позицию Венецианской комиссии относительно аннулирования Конституционным судом Украины части норм закона о предотвращении коррупции.

«Два документа, которые комиссия сегодня формально одобрила, дают важные ориентиры для решения ключевых для меня задач: каким образом избежать причинения Конституционным судом необратимого вреда антикоррупционной реформе и как реформировать сам Конституционный суд системно, чтобы нынешняя ситуация больше не повторилась», — цитирует Зеленского пресс-служба.

Украинский лидер поручил внимательно изучить предложения Венецианской комиссии и учесть их при подготовке дальнейших шагов по реформированию судебной системы.

Ранее Венецианская комиссия призвала Киев восстановить часть норм закона о предотвращении коррупции, аннулированных по решению КС Украины.

27 октября Конституционный суд Украины признал не соответствующими основному закону страны часть норм закона «О предотвращении коррупции». Это коснулось и уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов чиновниками.

После этого Зеленский внёс в парламент законопроект, согласно которому предлагается лишить судей Конституционного суда их полномочий и восстановить отменённый ими закон о декларировании.