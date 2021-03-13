«Установление внешнего управления»: как развивается конфликт между Киевом и МВФ

Международный валютный фонд внимательно следит за действиями Киева по обеспечению независимости Национального банка и эффективной деятельности антикоррупционных институтов. Об этом заявил директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс. В настоящее время Украина ожидает очередного транша в рамках программы stand-by, однако не спешит выполнять поставленные фондом условия, которые среди прочего включают реформу судебной системы. Как считают эксперты, МВФ пытается выстроить систему контроля украинской верхушки, пользуясь зависимостью страны от кредитных средств.

Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс в ходе пресс-брифинга заявил, что обеспечение независимости Национального банка Украины (НБУ) — один из основополагающих вопросов в отношениях с Киевом.

«Независимость Центрального банка (Украины. — RT) — ключевой аспект макроэкономической стабильности, доверия инвесторов, финансовой стабильности, защиты финансовой системы и так далее. Так что для нас этот вопрос чрезвычайно важен», — сказал Райс.

Ещё одним важным аспектом взаимодействия с официальным Киевом, по словам руководителя пресс-офиса МВФ, является эффективная деятельность антикоррупционных институтов Украины.

«Кроме того, я бы добавил, что сохранение целостности и независимости антикоррупционных институтов Украины и их эффективность также являются важнейшими предпосылками для инвестиций, экономического роста и условием текущей программы поддержки МВФ, статус которой ещё обсуждается», — подчеркнул Райс.

«Некоторые вещи могут быть неконституционными»

Напомним, в настоящее время Киев находится в статусе участника 18-месячной программы stand-by размером порядка $5 млрд. В рамках программы в июне прошлого года Украина получила $2,1 млрд. Киев ожидает получения ещё четырёх траншей: два — по $700 млн, один — на сумму $560 млн и финальный — объёмом $980 млн. Действие программы заканчивается в конце 2021 года.

По данным источников агентства Интерфакс-Украина, ранее программа stand-by была фактически поставлена на «паузу» из-за политики Киева, которая, как считают в фонде, противоречит базовым принципам сотрудничества.

В частности, в МВФ недовольны снижением тарифов на газ для населения, большим дефицитом украинского госбюджета и вмешательством властей в работу созданных ранее по настоянию Запада структур: НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура).

Штаб-квартира МВФ

AFP

© Karen Bleier

В итоге МВФ отправил в страну виртуальную миссию по вопросам пересмотра программы stand-by, которая завершилась в середине февраля текущего года без принятия положительного решения о выделении следующего транша.

Кроме того, в фонде, о чём напомнил Джерри Райс, настаивают на том, чтобы Киев принял закон об усилении независимости Национального банка от исполнительной и законодательной ветвей власти.

По информации издания «СТРАНА.ua», кредитор недоволен сокращением полномочий первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, которую ранее Киев пытался уволить, и вялотекущим процессом взыскания долгов с олигарха Игоря Коломойского, попавшего в начале марта под санкции США.

Эксперты считают, что принятие закона об усилении независимости Нацбанка необходимо МВФ для укрепления собственного контроля над регулятором. Таким образом, НБУ будет обслуживать интересы не украинского руководства, а международного кредитора.

«Речь идёт не о независимости Национального банка Украины, а о его автономности по отношению к правительству Украины. МВФ стремится к тому, чтобы регулятор стал воплощением именно его воли», — пояснил в комментарии RT доцент МГИМО Кирилл Коктыш.

Ещё один источник разногласий между Киевом и МВФ — ситуация в судебной системе Украины. 22 февраля, выступая на форуме «Украина 30. Инфраструктура», президент страны Владимир Зеленский рассказал, что фонд требует принятия закона о Высшем совете правосудия (ВСП), к которому у властей есть ряд вопросов.

«С некоторыми вещами мы соглашаемся, а с некоторыми — нет. Как гарант государства я защищаю независимость Украины», — пояснил Зеленский.

1 марта в ходе форума «Украина 30. Развитие правосудия» украинский лидер заявил о важности законодательного регулирования работы Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), создания которой также добивается МВФ.

Движение в этом направлении уже началось. В начале марта Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект, который регламентирует работу ВККС. Комиссия должна состоять из 16 членов и формироваться Высшим советом правосудия на четырёхлетний срок по результатам конкурса.

Президент Украины Владимир Зеленский

© president.gov.ua

Как считают эксперты, Зеленский сейчас находится в непростой ситуации. С одной стороны, он стремится не допустить излишнего усиления влияния в судебной системе ВСП и ВККС, а с другой — пытается использовать их в качестве противовеса нелояльному Конституционному суду Украины (КСУ).

Напомним, осенью прошлого года своими постановлениями КСУ отменил ряд полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), а также признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов чиновников.

Частичный демонтаж построенной по настоянию Запада антикоррупционной инфраструктуры вызвал негативную реакцию «Большой семёрки», ЕС и МВФ. Категорически против постановлений КСУ выступил и Зеленский, обвинив судебный орган в попытке «узурпации власти».

Продолжающийся почти полгода конфликт с судьями по-прежнему не урегулирован.

«На Западе устали от Украины»

Реформирование судебной системы Украины является условием перечисления Киеву нового финансового транша. Об этом 1 марта в эфире телеканала «Украина 24» заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

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По его словам, Зеленский провёл большую работу с парламентариями для разъяснения сложившейся ситуации, и теперь Верховная рада должна принять изменения в законодательство, необходимые для получения очередного транша. Речь идёт о необходимости судебной реформы и обеспечении функционирования антикоррупционной инфраструктуры.

«Как только будут проголосованы в Верховной раде соответствующие законодательные инициативы президента, мы можем сказать, что с нашей стороны мы выполнили то, что обещали. Обещали выполнить не только МВФ — мы не делаем это для кого-то, мы делаем это для украинского народа», — заявил Устенко.

Между тем, по данным источников издания «СТРАНА.ua» в Нацбанке Украины, Киев вынужден платить неустойку за неиспользование в плановом порядке кредитных средств.

По словам Кирилла Коктыша, МВФ создал систему обязательств, которая не позволяет Украине «соскочить с крючка» в случае саботажа выполнения требований по проведению реформ и назначению рекомендуемых Западом должностных лиц.

«В принципе, МВФ мог бы давить на украинское руководство теми долгами, которые уже накоплены, а тут идёт шантаж ещё и новыми траншами. Задача фонда — усилить механизмы контроля над Киевом и юридически закрепить их. На выходе мы получаем колониальный статус современной Украины», — рассуждает Коктыш.

Аналогичной точки зрения придерживается президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. В беседе с RT эксперт заявил, что для МВФ не имеет значения, насколько эффективно будут работать государственные и антикоррупционные институты Украины. Главная цель реформ, на которых настаивает фонд, заключается в создании инфраструктуры, которая позволит контролировать украинскую верхушку. По мнению Ищенко, на украинском направлении МВФ действует «как один из органов коллективного Запада по установлению внешнего управления».

«Реформа судебной системы — пример того, как Запад пытается заставить Украину формировать подконтрольные ему органы и назначать судей по рекомендациям иностранных советников. Для фонда не имеет значения, насколько адекватно будет работать судебная система, будет ли она вообще защищать права граждан», — подчеркнул Ищенко.

По словам эксперта, отказ Зеленского от принятия условий МВФ грозит обернуться резким ухудшением социально-экономического положения населения и политической дестабилизацией.

«Если отбросить текущие противоречия, то в целом МВФ выгодно продолжать кредитовать Украину. К тому же большая часть выделяемых траншей уходит на обслуживание долга, что как раз удерживает Украину на плаву. На мой взгляд, нынешняя жёсткая позиция МВФ связана с тем, что на Западе просто устали от Украины и больше заняты собственными проблемами», — резюмировал Ищенко.