Зеленский рассчитывает на транш МВФ в 2021 году

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что Международный валютный фонд (МВФ) снова выделит Киеву средства, несмотря на то что страна не выполнила ряд условий.

«Программа не выполнена из-за некоторых вещей. Например, по юридическому направлению — закон о Высшем совете правосудия. Их кормили много лет, что будет такой закон. А мы теперь очень быстро должны какие-то вещи делать», — приводит РИА Новости его слова.

По словам Зеленского, Киев рассчитывает на эти средства.

«Я уверен в этом (что до конца 2021 года Киев получит деньги от МВФ. — RT)», — добавил украинский лидер.

Он сказал также, что Киев должен принять ряд законопроектов в экономической сфере, при этом у главы государства есть ряд вопросов по требованиям МВФ по закону о Высшем совете правосудия.

В январе миссия МВФ возобновила на Украине свою работу по пересмотру программы в формате «стендбай».