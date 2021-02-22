Зеленский рассчитывает на транш МВФ в 2021 году
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«Программа не выполнена из-за некоторых вещей. Например, по юридическому направлению — закон о Высшем совете правосудия. Их кормили много лет, что будет такой закон. А мы теперь очень быстро должны какие-то вещи делать», — приводит РИА Новости его слова.
По словам Зеленского, Киев рассчитывает на эти средства.
«Я уверен в этом (что до конца 2021 года Киев получит деньги от МВФ. — RT)», — добавил украинский лидер.
Он сказал также, что Киев должен принять ряд законопроектов в экономической сфере, при этом у главы государства есть ряд вопросов по требованиям МВФ по закону о Высшем совете правосудия.
В январе миссия МВФ возобновила на Украине свою работу по пересмотру программы в формате «стендбай».