Зеленский рассчитывает на транш МВФ в 2021 году

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что Международный валютный фонд (МВФ) снова выделит Киеву средства, несмотря на то что страна не выполнила ряд условий.
Зеленский рассчитывает на транш МВФ в 2021 году
  • © president.gov.ua

«Программа не выполнена из-за некоторых вещей. Например, по юридическому направлению — закон о Высшем совете правосудия. Их кормили много лет, что будет такой закон. А мы теперь очень быстро должны какие-то вещи делать», — приводит РИА Новости его слова.

По словам Зеленского, Киев рассчитывает на эти средства.

«Я уверен в этом (что до конца 2021 года Киев получит деньги от МВФ. — RT)», — добавил украинский лидер.

Он сказал также, что Киев должен принять ряд законопроектов в экономической сфере, при этом у главы государства есть ряд вопросов по требованиям МВФ по закону о Высшем совете правосудия.

В январе миссия МВФ возобновила на Украине свою работу по пересмотру программы в формате «стендбай».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить