«Иссякающие объёмы»: как Украина планирует нарастить добычу газа

Украинские власти намерены отказаться от закупок импортного газа уже в 2025 году, объявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль. По его словам, потребности в этом виде топлива Киев будет удовлетворять собственным сырьём. Между тем находящиеся в эксплуатации основные месторождения страны истощены более чем на 80%. В Киеве планируют нарастить добычу за счёт разработки новых залежей, но испытывают острый дефицит финансирования. Как полагают собеседники RT в украинских политических кругах, Украине вряд ли стоит рассчитывать на иностранные инвестиции в газодобывающую отрасль из-за высокого уровня коррупции.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2025 году государство планирует полностью обеспечивать внутренние потребности в газе за счёт собственных источников. С этой целью власти страны вложат 10 млрд гривен (около 27 млрд рублей) в работы по открытию новых месторождений.

«Ставим дедлайн: 2025 год — покрыть полностью потребность Украины в газе... Мы рассчитываем, что 2024—2025 годы благодаря открытию новых месторождений дадут возможность полностью обеспечить внутренние потребности Украины как для населения, так и для производственных потребителей газа внутренней добычей», — сказал Шмыгаль на заседании правительства.

Он сообщил также, что в рамках стратегии по увеличению добычи топлива НАК «Нафтогаз Украины» уже получила для разведки один из участков шельфа Чёрного моря и так называемую Юзовскую площадь, расположенную в Донецкой и Харьковской областях.

Впрочем, как отметил источник RT в партии «Батькивщина», комментируя заявление Шмыгаля, запланированный объём инвестиций не сможет покрыть расходы, необходимые на освоение новых месторождений.

«Если это будет государственный проект, то часть средств может и вовсе осесть в карманах чиновников. Я думаю, что Украина всё равно продолжит покупать российский газ у Словакии», — считает депутат.

Аналогичной точки зрения придерживается и собеседник RT из партии «Голос».

«Заявления о том, что Украина сможет постоянно обеспечивать себя газом, преувеличены. Большинство существующих государственных месторождений истощены, оборудование старое. Слова Шмыгаля больше похожи на мечты, они не соответствуют реальности», — пояснил политик.

«Качество запасов низкое»

Ежегодно Украина добывает около 20 млрд кубометров газа, который преимущественно реализуется на внутреннем рынке. В основном добыча этого энергоносителя ведётся в Днепровско-Донецком, Причерноморском и Карпатском нефтегазоносных регионах.

На месторождениях, помимо частных предприятий, работают три входящие в «Нафтогаз» структуры — АО «Укргаздобыча», ПАО «Укрнафта» и АО ГАО «Черноморнефтегаз», на которые и приходится львиная доля добычи разведанных запасов голубого топлива.

Вышка по добыче газа на Украине

© ugv.com.ua

В 2020 году «дочки» «Нафтогаза» извлекли из украинских недр 13,45 млрд кубометров газа (около 68% от общего объёма добычи в стране), что на 2% превысило производственный план, но оказалось на 1% ниже показателя 2019 года.

Такое сокращение производства в госкомпании объяснили падением среднегодовой цены на энергоноситель на 30% и сокращением инвестиций на 50%. Из-за кризиса «Нафтогазу» пришлось отложить бурение 12 новых скважин.

В то же время в прошлом году дочерние предприятия «Нафтогаза» ввели в эксплуатацию 41 новую скважину и открыли два месторождения — Жемчужное и Северо-Кузьмичёвское в Полтавской и Харьковской областях. Также «Нафтогаз» начал сотрудничать с румынской Expert Petroleum по интенсификации добычи на 13 истощённых месторождениях Западной Украины.

Также по теме «Зависимость от импорта сохранится»: как Украина планирует развивать свою атомную энергетику Власти Украины планируют в текущем году утвердить концепцию государственной целевой программы развития атомно-промышленного комплекса....

В итоговых материалах компании за 2019-й причиной падения объёмов добычи называлось сокращение запасов на основных месторождениях АО «Укргаздобычи» — Шебелинском, Западно-Крестищенском, Яблоновском, Ефремовском и Мелеховском.

По состоянию на начало 2020 года они были истощены на 89, 90, 79 и 82% (показатель для Ефремовского и Мелеховского. — RT) соответственно. Указывается, что этот процесс носит естественный характер, так как пик добычи природного газа на этих месторождениях наблюдался ещё в 1960—1970 годах.

Как полагают эксперты, текущего объёма добычи газа Украине хватает только на удовлетворение потребностей населения. Промышленный сектор страны использует в основном российское топливо, которое по реверсной схеме приобретается в Европе.

По этой причине проводимый правительством Шмыгаля курс на полное замещение импортного газа диктует острую необходимость в открытии и освоении новых месторождений, говорят аналитики.

«По европейским меркам Украина — богатая газом страна. Однако качество её запасов достаточно низкое — нужны большие вложения в разведку и организацию добычи. Только так можно компенсировать иссякающие объёмы в старых месторождениях. Но все эти мероприятия требуют много денег и времени», — пояснил в комментарии RT заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Кроме того, для Украины ситуация осложняется ещё и относительно скромным объёмом разведанных запасов. По состоянию на начало 2018 года они оценивались в 452,8 млрд кубометров. Как подсчитали ранее в правлении НАК «Недра Украины», такого объёма стране хватит только на 22 года при сохранении существующих темпов добычи.

Газопровод на Украине

Reuters

© Konstantin Chernichkin

В Киеве считают, что положение дел можно изменить за счёт широкомасштабных геолого-разведочных работ. Предполагается, что это позволит в несколько раз увеличить объём извлекаемых запасов голубого топлива.

По информации «Недр Украины», основными препятствиями для наращивания разведки и освоения новых месторождений являются износ промышленного оборудования, нехватка специалистов и острый дефицит инвестиций, в том числе со стороны зарубежных игроков.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, в свою очередь, видит одну из главных причин скромного объёма добычи запасов газа на Украине в коррупции. По его словам, «определённые политики раздают лицензии, а потом идут к нашим западным коллегам с целью их перепродажи».

«Истощённость месторождений «Укргаздобычи» составляет сейчас 85%. Для того чтобы добывать больше газа, государственной компании нужны новые месторождения, новые лицензии... Причина, почему нас блокировали, — это коррупция», — цитирует Коболева «Укринформ».

«Технологий не хватает»

За последнее время Киев предпринял несколько попыток заинтересовать иностранных инвесторов. В сентябре 2019 года на полях Генассамблеи ООН президент Украины пригласил в страну норвежских партнёров.

«Мы были бы рады пригласить вас к добыче газа. У нас есть месторождения, но нужных технологий не хватает. Это не просто бизнес-интерес, это геополитический вопрос», — заявил Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг.

Также по теме Зелёные надежды: как Киев намерен выполнять обещания по сокращению вредных выбросов Украина собирается сократить объём выбросов парниковых газов на 58—64% по сравнению с 1990 годом, заявил Владимир Зеленский. Киев...

В конце января 2020-го украинский лидер пригласил к освоению украинских недр Соединённые Штаты. На встрече с Майком Помпео, который на тот момент занимал пост главы Госдепа, Зеленский выразил надежду, что заокеанские предприятия заинтересуются проектами на шельфе Чёрного моря.

«Мы приглашаем большой американский бизнес для участия в проектах добычи украинского природного газа и нефти. Ожидаем участие американских компаний в конкурсах на разработку участков черноморского шельфа», — сказал тогда Зеленский.

Однако на сегодняшний день ни норвежский, ни американский бизнес так и не начал работать на Украине. Ранее желание сотрудничать с Киевом выразила лишь польская государственная компания PGNiG.

В феврале прошлого года вице-президент её совета директоров Роберт Перковски заявил, что PGNiG приступит к разработке углеводородов во Львовской области в третьем квартале 2020 года. Однако позже эти сроки были сдвинуты на 2021 год.

Как подчеркнул источник RT в правительстве Украины, у Киева нет собственных технологий и средств на финансирование масштабных геолого-разведочных работ. При этом иностранцы не спешат вкладываться в украинские энергопроекты из-за высоких коррупционных рисков.

«В лучшем случае больше газа на Украине будут добывать иностранные компании и потом продавать его украинским же потребителям под вывеской «внутренний продукт». Правда, захотят ли иностранцы в принципе вкладывать средства в коррумпированную страну, — это большой вопрос. Поэтому мы воспринимаем обещание Шмыгаля как пиар-ход», — говорит собеседник RT.

Газораспределительная станция на Украине

Reuters

© Konstantin Chernichkin

Александр Фролов полагает, что Украина может отказаться от закупок импортного газа только в случае радикального сокращения внутреннего потребления. По его прогнозу, такой вариант возможен при снижении численности постоянно проживающего населения и дальнейшей деградации промышленности страны.

«С 2014 года Украина резко уменьшила объёмы потребления газа. До госпереворота она потребляла около 45 млрд кубометров, в последнее время — примерно 30 млрд кубометров. Такая отрицательная динамика стала прежде всего следствием сокращения подконтрольных территорий, населения и промышленной базы», — пояснил Фролов.

Ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Михаил Кривогуз, в свою очередь, считает, что у Украины нет шансов нарастить объём добычи газа, развивая сотрудничество с Западом. По мнению эксперта, американские и европейские власти попросту не заинтересованы в том, чтобы Украина смогла полностью обеспечивать газом внутреннего потребителя.

«Украина для Запада не является каким-то «газовым Клондайком». Там осознают, что большой прибыли от вложений в Украину не будет, а в том, чтобы удовлетворять внутренний спрос, иностранцы совершенно не заинтересованы. В определённой степени наращиванию добычи препятствует и политика МВФ, который требует от Украины установить тарифы для населения и промышленности на одном уровне», — подчеркнул Кривогуз.