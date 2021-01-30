Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о нейтрализации угроз в атомной энергетике и промышленности, сообщает его пресс-служба.

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 35/2021, который ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 января «О мерах по нейтрализации угроз в сфере атомной энергетики и промышленности», — говорится в сообщении.

Ранее комитет Верховной рады Украины по вопросам энергетики поддержал законопроект о запрете импорта электроэнергии из России и Белоруссии.

В декабре Украина вышла из ряда соглашений с СНГ, в том числе из соглашения о координации межгосударственных отношений в сфере использования атомной энергии в мирных целях.