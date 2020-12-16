Украина вышла ещё из ряда соглашений с СНГ

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Правительство Украины приняло решение о выходе страны из соглашений с СНГ в сфере энергетики.
Украина вышла ещё из ряда соглашений с СНГ
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление украинского кабмина.

Уточняется, что в данном случае Киев выйдет в общей сложности из пяти договоров, в частности из Горной хартии государств — участников СНГ от 27 марта 1997 года и из соглашения о координации межгосударственных отношений государств — участников СНГ в сфере использования атомной энергии в мирных целях от 31 мая 2013 года.

Ранее депутаты Верховной рады Украины поддержали выход страны из договора СНГ о проведении согласованной антимонопольной политики.

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