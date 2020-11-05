Рада поддержала выход Украины из ещё одного договора СНГ

Депутаты Верховной рады Украины поддержали выход страны из договора СНГ о проведении согласованной антимонопольной политики.

Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующие решение поддержали 264 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

«Выйти из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики, подписанного на заседании Совета глав правительств государств — участников Содружества Независимых Государств в Москве 25 января 2000 года», — говорится в тексте документа.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил выходе страны из семи международных договоров, заключённых в рамках СНГ.