Украина вышла ещё из семи договоров СНГ

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Украина вышла ещё из семи международных договоров, заключённых в рамках СНГ. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Наше правительство продолжает политику выхода из соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ, поэтому сегодня мы денонсируем, то есть фактически разрываем договор о радионавигационном обеспечении и соглашения, касающиеся гражданской авиации», — приводит его слова ТАСС.

В частности, Киев вышел из консультативного совета «Радионавигация», из соглашений «О дальнем радионавигационном обеспечении в СНГ», «О практическом использовании статьи 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации», «О сотрудничестве в организации и проведении поисково-спасательного обеспечения полётов воздушных судов гражданской авиации».

Кроме того, Киев больше не будет выполнять соглашения «О сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства», «О сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства», а также меморандум «О принципах взаимодействия и сотрудничества в области гражданской авиации».

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