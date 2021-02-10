На Украине заявили о заканчивающихся запасах угля на ТЭС

Украинские тепловые электростанции (ТЭС) испытывают нехватку угля, и на большинстве из них запасов осталось на несколько дней работы.

Об этом пишет агентство «Украинские новости» со ссылкой на данные Минэнерго Украины.

«На Приднепровской, Углегорской и Трипольской ТЭС запасов угля хватает на один день работы. При этом на Запорожской, Криворожской, Бурштынской, Кураховской, Добротворской и Ладыжинской ТЭС запасов угля хватает на два дня работы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на остальных ТЭС запасов угля также мало, примерно на четыре — восемь дней. Лучше всего дела обстоят на Луганской ТЭС — там запасов угля хватит на 18 дней.

«По состоянию на 10 февраля на складах украинских ТЭС и ТЭЦ находится 459,5 тыс. тонн угля, что на 558,5 тыс. тонн, или почти в два раза, меньше гарантированных запасов», — добавили в агентстве.

6 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время видеобеседы с представителями Германии рассказал о программе по отказу украинской стороны от угля до 2030 года.

1 февраля сообщалось, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте компании «Укрэнерго».