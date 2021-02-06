Шмыгаль рассказал о программе по отказу Украины от угля до 2030 года

Короткая ссылка
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время видеобеседы с представителями Германии рассказал о программе по отказу украинской стороны от угля до 2030 года.
Шмыгаль рассказал о программе по отказу Украины от угля до 2030 года
  • Reuters

Об этом сообщает портал правительства Украины.

«Мы готовы к вызовам, которые стоят перед Украиной в контексте зелёного перехода, декарбонизации экономики и необходимости реформирования угольного сектора и трансформации угледобывающих регионов», — отметил Шмыгаль.

По его словам, в настоящий момент на Украине есть 61 угольный регион. Это моногорода, которые привязаны к единому предприятию, угольной шахте или станции. Но властями страны уже разрабатывается программа по постепенному отказу от использования угля на период до 2030 года.

«Все эти регионы имеют старую инфраструктуру 60—80-х годов прошлого века. Истощение, закрытие шахт и постепенное стратегическое закрытие угольной промышленности в целом в будущем будут создавать социальную напряжённость. Надо делать ряд стратегических шагов, чтобы социально обеспечить людей в этих регионах», — отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении страны отказаться со временем от использования угля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить