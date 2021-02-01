Эксперт оценил возобновление Украиной импорта электроэнергии из России

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Ангелина Шурпина
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT данные о том, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России.
Эксперт оценил возобновление Украиной импорта электроэнергии из России
  • © Christian Ohde/face to face
  • globallookpress.com

«Более разумно с Россией торговать, чем не торговать, но это же был выбор Украины отказываться от торговли с нами, это же не наше было решение. Несмотря на падение товарооборота, всё равно Россия остаётся в тройке крупнейших торговых партнёров Украины. Мы продаём уголь, почему уголь покупать можно и у России, почему можно оказывать России услуги по транспорту газа, почему можно оказывать России услуги по транспорту, скажем, аммиака, и при этом почему нельзя из России покупать электричество, это довольно странно», — отметил Митрахович. 

Комментируя план Украины по отсоединению от объединённой энергосистемы с Белоруссией и Россией и объединению с европейской, эксперт добавил, что об этом говорят уже давно, но он так и остался нереализованным.

«Просто чтобы начать это делать, нужны ещё и деньги, на эти инфраструктурные работы. Допустим, за последние годы на Украине эти деньги до сих пор не нашлись. Если эти работы проводить за счёт, например, энергетических компаний, то потом энергетические компании, конечно захотят взять обратно у потребителей эти деньги. То есть украинские компании тогда постараются увеличить цены, по которым они готовы электричество продавать... Поэтому увеличение затрат энергокомпаний будет переложено на плечи конечных потребителей»,  — заключил специалист.

Ранее сообщалось, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте компании «Укрэнерго».

В конце января комитет Рады по вопросам энергетики поддержал законопроект о запрете поставок электроэнергии из России и Белоруссии.

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