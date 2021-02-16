В Киеве прокомментировали вынужденный импорт электроэнергии из России

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Украина против того, чтобы Россия и Белоруссия поставляли ей электроэнергию, однако текущей зимой Киев был вынужден принимать эти поставки из-за дефицита электроэнергии в стране, заявил глава украинского Минэнерго Юрий Витренко. Он добавил, что в будущем страна планирует отказаться от такой практики и присоединиться к европейской системе.
В Киеве прокомментировали вынужденный импорт электроэнергии из России
  • Reuters

3 января Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии, а 1 февраля — из России. Поставки из России составляют 500 МВт/ч, из Белоруссии — 650 МВт/ч.

«Мы против того, чтобы Украина импортировала электроэнергию из России и Белоруссии. Для этого необходимо отсоединиться от системы с Россией и Белоруссией и присоединиться к европейской системе», — сказал Витренко в интервью украинским журналистам. Его слова приводит РИА Новости.

Он рассказал, что в любой системе есть периоды, когда возникают дефициты электроэнергии.

«У нас были холода, был дефицит электроэнергии, на полную мощность работали украинские атомные блоки, угольные блоки, даже газовые блоки включались, но всё равно не хватало электроэнергии. Поэтому была и аварийная помощь из Белоруссии, был и импорт из Белоруссии. Мне это не нравится, но иначе была угроза веерных отключений», — сказал исполняющий обязанности главы Минэнерго.

Киев намерен в будущем отказаться от такой практики, подчеркнул он.

«Нам нужно сделать так, чтобы мы наперёд развивали свою систему и чтобы нам потом не нужно было в аварийном режиме брать электричество из России и Белоруссии. Я буду работать над этим, чтобы не было такого, как этой зимой, когда мы вынужденно брали электроэнергию из Белоруссии и даже в некоторые дни из России», — сказал он.

10 февраля стало известно, что украинские тепловые электростанции испытывают нехватку угля и на большинстве из них запасов осталось на несколько дней работы.

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