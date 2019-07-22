После обработки 70% протоколов: партия Зеленского укрепила лидерство на выборах в Раду

По результатам обработки более 70% бюллетеней на парламентских выборах на Украине лидирующую позицию занимает партия президента страны Владимира Зеленского. За неё свои голоса отдали свыше 40% избирателей. Следом с большим отрывом идёт партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая набирает около 13%. Кроме того, 5%-ный барьер преодолели партии Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Святослава Вакарчука. Как сообщили в ЦИК, протоколы от Окружных избирательных комиссий поступят 23 июля, после чего будут объявлены окончательные итоги выборов.

На Украине продолжается подсчёт голосов на внеочередных выборах в Раду, которые прошли 21 июля. Секретарь украинского ЦИК Наталья Бернацкая заявила, что оригиналы протоколов с результатами поступят в Центризбирком от окружных избирательных комиссий 23 июля. И уже после этого будут подведены окончательные итоги голосования.

Согласно данным ЦИК, по результатам обработки 70,49% бюллетеней в парламент проходят пять партий — все они преодолели барьер в 5%. Лидирует партия Владимира Зеленского «Слуга Народа»: ей отдали свои голоса 42,68% избирателей. На втором месте — набравшая 13,04% голосов партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука. Практически одинаковое количество голосов сейчас имеют «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (8,41%) и «Батькивщина» бывшего премьера Юлии Тимошенко (8,03%). На пятом месте идёт политобъединение музыканта Святослава Вакарчука «Голос» (6,17%).

Эти политические силы распределят между собой 225 мандатов.

Кроме того, 199 мест получат набравшие наибольшее количество голосов в мажоритарных округах. В этом виде голосования также лидирует «Слуга народа». По итогам посдчёта ЦИК 54,68% протоколов, представители этой партии получили большинство голосов в 126 округах.

Ещё 26 мандатов останутся вакантными, так как они закреплены за неподконтрольным Киеву Донбассом и воссоединившимся с Россией Крымом.

Один из самых известных кандидатов, баллотировавшихся в мажоритарном округе, — экс-депутат Рады Надежда Савченко. Но ей не удалось заручиться поддержкой достаточного числа избирателей. ЦИК сообщил, что в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области за Савченко проголосовали только восемь человек.

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Член Совета Федерации Алексей Пушков, оценивая результаты выборов, заявил, что они свидетельствуют об усталости украинского народа от прежних политических лидеров.

«1-е место партии Зеленского и 2-е — Оппозиционного блока говорят об усталости украинских избирателей от Порошенко, Тимошенко и всяческих Ляшко, которые в течение пяти лет уничтожали Украину», — написал он на своей странице в Twitter.

Выборы состоялись

Ранее ЦИК Украины признал выборы состоявшимися.

«Обстоятельств, которые поставили бы под сомнение проведение этой парламентской кампании, не было», — заявила глава комиссии Татьяна Слипачук.

При этом был зафиксирован и ряд нарушений. По данным Комитета избирателей Украины (КИУ), основными нарушениями стали незаконная агитация и подкуп избирателей.

«Нарушения избирательного законодательства дают основания говорить, что они соизмеримы с внеочередными парламентскими выборами 2014 года. Отмечается несколько ключевых проблемных моментов: незаконная агитация как в день тишины, так и в день выборов, ряд проблем, связанных с работой участковых избирательных комиссий и окружных комиссий... факты подкупа избирателей», — заявил глава КИУ Алексей Кошель.

В МВД Украины, в свою очередь, сообщили, что грубых нарушений зафиксировано не было.

Почётный председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва заявил, что выборы на Украине были прозрачными и конкурентными, организация — на высоком уровне. Тем не менее не обошлось и без нарушений. Главными из них, по его словам, стали использование административного ресурса, а также СМИ для достижения политического преимущества.

О некоторых отклонениях от традиций в процессе организации работы избирательных участков рассказала гражданская сеть «Опора». На своей странице в Facebook она опубликовала видео, свидетельствующее, что неиспользованные бюллетени в городе Днепр погасили топором.

«Так погашают неиспользованные бюллетени. В законе написано: погасить неиспользованные избирательные бюллетени путём отделения правого нижнего угла бюллетеня. Обычно их отрезали ножницами», — отметили в «Опоре».

Победа Порошенко за рубежом

Немного отличается расстановка по результатам подсчёта голосов на зарубежных участках. Граждане Украины, находящиеся за границей, отдали предпочтение партии Петра Порошенко «Европейская солидарность». По итогам обработки 100% протоколов она набрала 29,55% голосов. «Слуга народа» на втором месте с 28,13%, на третьем — партия Вакарчука «Голос» с 19,67%.

Экс-президент Украины Пётр Порошенко

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По мнению украинского политолога и экономиста Александра Дудчака, это может быть связано с тем, что в министерствах иностранных дел и в посольствах наблюдаются «рудименты прежней власти». Там ещё не произошла ротация чиновников, поэтому сторонники прежнего руководства вполне «могли оказывать влияние на исход выборов».

«С другой стороны, если бы участки открыли в России, я уверен, ситуация была бы другой. Те, кто уехал на запад, более западно-ориентированные и там получают информацию достаточно одностороннюю. И это люди традиционно с Западной Украины, уезжающие за рубеж. По сути дела, это электорат Порошенко», — заявил Дудчак в беседе с RT.

Напомним, впервые в истории двусторонних отношений украинцы, находящиеся на территории России, не смогли принять участие в парламентских выборах. В Киеве было решено не открывать избирательные участки в посольстве в Москве и генконсульствах в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. МИД Украины порекомендовал своим гражданам «голосовать по месту своей регистрации на родине».

«Декоративная коалиция» и борьба с коррупцией

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что говорить о парламентской коалиции пока рано, так как нет окончательных результатов, но при этом партия «открыта к любому диалогу».

Эксперты же отмечают, что Зеленскому не нужна будет коалиция для продвижения своих проектов. По оценке главы Украинского аналитического центра экономиста Александра Охрименко, если какие-то объединения в Раде нового созыва и произойдут, то они будут достаточно искусственными и продержатся недолго.

«По большому счёту Зеленскому сейчас не нужен ни «Голос», ни тем более Тимошенко. Он набирает довольно большое количество голосов. Если он действительно попытается создать коалицию, то это будет декоративная коалиция, где и Тимошенко, и «Голос» будут третьестепенны. Но скорее всего, я думаю, они разругаются ещё на первом заседании новой Верховной рады», — пояснил эксперт в интервью RT.

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Reuters

© Gleb Garanich

Ранее Юлия Тимошенко заявила, что готова создать в парламенте коалицию с партиями Зеленского и Вакарчука, а уходить в оппозицию она не намерена. По мнению Охрименко, если она не будет противостоять действующей власти, то «просто уйдёт в забвение», так как оппозиция — её единственный шанс остаться на плаву в политике.

Что касается Зеленского, то он попытается выполнить свои предвыборные обещания, такие, например, как борьба с коррупцией или снятие с поста генерального прокурора Юрия Луценко, считает глава Украинского аналитического центра. Но, по словам эксперта, вряд ли ему удастся добиться успеха, ведь власть всё равно контролируют элиты.

«Зеленский, как и Порошенко, будет опираться на олигархов, так что без коррупции тут никак. Кроме того, во власть пойдёт очень много молодых людей, которые захотят быстро разбогатеть и, понятное дело, будут использовать служебное положение. Порошенко ведь тоже обещал бороться с коррупцией, а фактически сам её возглавил. То же самое будет и с Зеленским», — заключил Охрименко.