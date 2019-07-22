Экс-депутат Рады рассказал о «подставе» Гройсманом Зеленского
- РИА Новости
Попов считает, что проводимая украинским кабмином политика привела страну к огромным долгам.
«Политика, которую проводит сегодняшнее правительство, антинародная. Это не в интересах нашей страны, и подтверждением тому я бы хотел привести как итог полугодия огромное невыполнение бюджета. По оценкам некоторых специалистов, это около 100 млрд», — заявил Попов в эфире NEWSONE.
Он напомнил, что новому правительству придётся вернуть долги уже осенью, что может привести к кризису в стране.
«С точки зрения президента, он не только это должен был спрогнозировать, увидеть, извините за грубое выражение, подставу ему и будущему правительству, которое придёт осенью. Потому что невыполненный бюджет и эти 200—300 млрд, которые инвесторы заберут, сделают огромную дыру в нашем бюджете осенью», — подчеркнул украинский экс-министр.
По его словам, подобная политика уходящего правительства может привести к тому, что жители Украины останутся без зарплат, энергоносителей и социальных гарантий.
При этом, по мнению экс-депутата, Зеленский не отреагировал на данную ситуацию должным образом, в том числе в связи с тем, что в его администрации нет специалистов должного уровня, которые бы могли адекватно оценить сложившуюся ситуацию.
«Я не вижу в окружении президента людей, которые бы определили серьёзную экономическую политику, имели бы серьёзную экономическую программу нашей страны с реагированием на кризисные моменты, которые на сегодняшний день сложились в разных отраслях нашей экономики», — объяснил Попов.
Он призвал Зеленского прислушаться к «патриотически настроенным специалистам, желающим вывести страну из кризиса».
Ранее Зеленский заявил, что главными приоритетами после парламентских выборов станет «прекращение войны», возвращение пленных и победа над коррупцией.