Политолог оценил предварительные результаты выборов в Верховную раду

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT результаты проверки 30,90% протоколов на выборах в Верховную раду, согласно которым партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует с 42,12% голосов.

«Думаю, большинство у «Слуги народа» уже есть и ничего принципиально не изменится. Что касается результатов по пропорциональной системе, они очень сильно похожи на те данные, которые давали социологи, отличия носят характер статистической погрешности. Несмотря на то что необходимые 3% набрали достаточно много партий, никто из оставшихся не был близок к тому, чтобы пройти 5%-ный барьер», — сказал он.

По словам эксперта, результаты по мажоритарным округам стали для всех «большой сенсацией и неожиданностью».

«Некоторые социологи давали для «Слуги народа» очень скромные результаты по одномандатным кругам, другие давали умеренные. В действительности всё произошло иначе. Партия президента выиграла примерно половину или даже больше округов. Кандидаты от «Слуги народа» побеждали очень сильных и известных в округах депутатов, притом что сами особой избирательной кампании не вели. Эта сенсация делает возможным создание однопартийного большинства в Раде. Безусловно, Зеленский теперь полностью контролирует ситуацию в стране и за неё отвечает», — считает Брутер.

Партия Зеленского «Слуга народа» лидирует с 42,12% голосов после проверки 30,90% протоколов на выборах в Верховную раду.

На втором месте «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 12,69% голосов, на третьем — «Европейская солидарность» (8,70%).