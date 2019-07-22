Партия Зеленского лидирует на выборах после проверки 30,9% протоколов

Короткая ссылка
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует с 42,12% голосов после проверки 30,90% протоколов на выборах в Верховную раду, куда проходят пять партий.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

На втором месте «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 12,69% голосов, на третьем — «Европейская солидарность» (8,70%).

За ними следуют «Батькивщина» (8,20%) и «Голос» (6,41%).

Ранее стало известно, что итоговая явка на выборах в Верховную раду составила 49,84%.

Владимир Зеленский прокомментировал данные экзитполов.

Политолог Максим Жаров в беседе с ФАН заявил, что выборы на Украине проходят с массой нарушений, что подвергает сомнению легитимность будущего состава Верховной рады.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить