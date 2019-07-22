Партия Зеленского лидирует на выборах после проверки 30,9% протоколов
Об этом свидетельствуют данные ЦИК.
На втором месте «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 12,69% голосов, на третьем — «Европейская солидарность» (8,70%).
За ними следуют «Батькивщина» (8,20%) и «Голос» (6,41%).
Ранее стало известно, что итоговая явка на выборах в Верховную раду составила 49,84%.
Владимир Зеленский прокомментировал данные экзитполов.
Политолог Максим Жаров в беседе с ФАН заявил, что выборы на Украине проходят с массой нарушений, что подвергает сомнению легитимность будущего состава Верховной рады.