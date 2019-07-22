«Кампания получилась хаотичной»: партия Зеленского лидирует на досрочных выборах в Верховную раду

Партия «Слуга народа» Владимира Зеленского лидирует на досрочных выборах в Верховную раду Украины, свидетельствуют предварительные данные ЦИК и экзитполов. Однако абсолютного большинства в парламенте сторонники украинского президента не получат, считают источники RT в украинской политической элите. Таким образом, «Слуге народа» придётся вступить в коалицию либо с «Оппозиционной платформой — За жизнь», ориентирующейся на голоса избирателей юго-востока, либо с партиями «Голос» и «Батькивщина». Эксперты объясняют успех сторонников Зеленского эхом недавних президентских выборов — украинцы ещё не успели разочароваться в главе государства и автоматически поддержали его партию. Однако в дальнейшем «Слуге народа» может грозить раскол, и не исключены новые досрочные выборы в Раду, полагают аналитики.

Предварительные данные Центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК) и нескольких экзитполов показывают, что на досрочных выборах в Верховную раду победу одержала партия «Слуга народа» Владимира Зеленского. Она уверенно лидирует после обработки 5,37% протоколов. Следом идут «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина», «Европейская солидарность», «Голос» и Радикальная партия.

Согласно результатам национального экзитпола, организованного Украинским центром экономических и политических исследований Александра Разумкова, фондом «Демократические инициативы» и Киевским международным институтом социологии, «Слуга народа» получает 43,9% голосов избирателей. На втором месте «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука, которая набрала 11,5%.

«Европейская солидарность» Петра Порошенко заручилась поддержкой 8,9% голосов избирателей, «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 7,6%. В Раду, по данным того же экзитпола, проходит партия «Голос» певца Святослава Вакарчука. Её поддержали 6,3% избирателей.

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Стоит отметить, что, согласно предварительным опросам, «Голос» находился на грани пятипроцентного барьера. В остальном результаты экзитполов почти совпали с предвыборной социологией. По данным всех опросов, неоспоримым лидером в ходе этой избирательной кампании была партия «Слуга народа». Её рейтинг неделю назад несколько снизился, но накануне выборов опять подрос, отмечали украинские социологи.

Перед «днём тишины» социологические службы Украины опубликовали данные опросов общественного мнения, касающиеся электоральных предпочтений избирателей. Центр «Социальный мониторинг» давал «Слуге народа» 42,5%, группа «Рейтинг» — 49,5%. Согласно опросу Центра Разумкова, за партию украинского президента были готовы проголосовать 35,4% всех респондентов и 44,4% тех, кто намерен принять участие в голосовании и уже определился с выбором.

Помимо «Слуги народа» в Верховную раду, утверждали украинские социологи, должны пройти как минимум три партии, причём их рейтинг был почти равным.

Так, по данным Центра Разумкова, накануне выборов 10,7% всех избирателей и 13,3% среди тех, кто определился со своим выбором, готовы были отдать свои голоса за «Оппозиционную платформу — За жизнь». 6,7 и 8,5% соответственно собирались голосовать за «Батькивщину». Партию бывшего президента Петра Порошенко — «Европейскую солидарность» — хотели поддержать 5,8 и 7,5% избирателей.

«Результаты экзитпола можно охарактеризовать как предсказуемые. Единственное, что находится под вопросом, — это попадание в Раду партии «Голос». Она потеряла поддержку перед выборами, да и в целом времени для раскачки было не так уже и много», — отметил в беседе с RT член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Вопрос о явке

Центральная избирательная комиссия Украины сообщила о том, что голосование прошло спокойно, без серьёзных эксцессов. Украинские партии также оказались довольны результатами выборов. О массовых фальсификациях пока не заявила ни одна политическая сила.

Как сообщила пресс-служба МВД Украины в Facebook, в ведомство поступило 2105 обращений и заявлений по поводу нарушений на выборах в Раду. 504 из них связано с незаконной агитацией, 74 — с подкупом избирателей, 67 — с нарушениями избирательного законодательства, 46 — с конфликтами, 38 — с фотографированием бюллетеней, 31 — c порчей бюллетеней, 26 — с сообщениями о минировании избирательных участков.

В свою очередь, источник RT в партии «Самопомощь» заявил, что значительных нарушений на выборах не зафиксировано. Больше всего вопросов возникло к мажоритарным округам, где некоторые влиятельные бизнесмены и депутаты плотно работали в последние месяцы, подчеркнул собеседник.

«Избирателям дарили подарки, поддерживали членов комиссий. Все эти случаи полиция не изучала, а зря. Выиграет тот, кто вложил больше денег в избирательную кампанию», — отметил источник, добавив, что, по его мнению, всё-таки нельзя назвать выборы честными и адекватно отражающими настроения украинцев.

Избирательный участок

AFP

© Yuri DYACHYSHYN

Также следует отметить, что явка избирателей была сравнительно низкой. Согласно предварительным подсчётам ЦИК Украины данных по всем 199 округам, она составила 49,84%. Это ниже, чем на президентских выборах, прошедших весной 2019 года: тогда она превысила 60%. Такие показатели объясняются относительно низкой активностью жителей юго-востока Украины. Например, по состоянию на 20:00 мск в подконтрольной Киеву части Донецкой области проголосовали 45,71% избирателей.

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«По сути, ни одна из этих политических партий не смогла завоевать безусловное доверие у русскоязычных избирателей, у людей, которые ориентируются на восстановление взаимоотношений с Россией и урегулирование конфликта в Донбассе», — объяснил этот результат в беседе с RT директор НИИ миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Ряд экспертов отмечают: свою роль сыграло то, что была выбрана неудачная дата голосования.

«Назначение выборов на вторую половину июля — изначально провальный план. Многие украинцы уехали в отпуска или просто устали от всех выборов. Поэтому явка относительно небольшая», — указал источник RT в Радикальной партии. По его мнению, на выборы не пришла прежде всего молодёжь, что плохо отразилось на результатах сил, ориентирующихся на молодых избирателей, в первую очередь политобъединения «Голос».

Профессор НИУ ВШЭ политолог Олег Матвейчев считает, что выборы прошли как раз в удачное время, но только с точки зрения президента Украины.

«Владимир Зеленский поступил как французский лидер Эммануэль Макрон. Сразу за триумфальной победой на президентских выборах, пока в нём не разочаровался народ, он добился проведения досрочных парламентских выборов. Продолжающийся «медовый месяц» с избирателями, когда с Зеленским всё ещё связывают надежды на перемены, позволил ему избрать в Раду своих депутатов и создать фракцию», — сказал Матвейчев в беседе с RT.

Матвейчев подчеркнул, что избиратели, поддержавшие «Слугу народа», на самом деле ещё раз проголосовали за Зеленского. При этом многие члены избирательного списка остаются для украинцев практически неизвестными, подчеркнул эксперт.

В свою очередь, Богдан Безпалько отметил, что роль главного оппозиционера попытается застолбить за собой партия Порошенко.

«Избиратели «Европейской солидарности», по сути, являются той небольшой, но очень сплочённой и агрессивной частью украинского населения, которое поддерживает националистические идеи. Они голосовали за Порошенко на президентских выборах», — сказал он.

По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, в данной ситуации бывший глава украинского государства тоже смог использовать итоги президентских выборов на парламентских.

«Порошенко будет представлять себя как главного оппозиционера на Украине, будет всячески критиковать действующую власть и притом не будет нести за это никакой ответственности», — сказал он.

Критиковать Зеленского, по мнению эксперта, экс-президент Украины будет, прежде всего, за политику в отношении России. Здесь любой шаг главы государства будет трактоваться как измена, считает Безпалько.

Контуры будущего кризиса

Уверенную победу «Слуги народа» эксперты объясняют спецификой момента. По их словам, в будущем возможны новые досрочные выборы и раскол внутри этой партии.

Как считает Олег Матвейчев, выборы прошли в экстремальных условиях, когда командно-административная система, созданная Порошенко, переживает стадию слома, а новая не создана.

«В этом смысле избирательная кампания получилась очень хаотичной. И влияние на неё старались оказывать все политические игроки», — отметил Матвейчев.

Владимир Зеленский голосует

Reuters

© Valentyn Ogirenko

По его мнению, вне зависимости от результатов выборов, говорить о том, что выиграла одна политическая сила, невозможно. Уверенная победа «Слуги народа» даёт Зеленскому большой кредит доверия для проведения реформ, добавил политолог.

Однако в итогах выборов заложена и основа для будущего конфликта в партии, считают эксперты.

«Партия «Слуга народа» очень разношёрстная, там много разных центров влияния. Думаю, через полгода внутри неё начнется жёсткий конфликт. Предыдущий парламент работал благодаря «договорнякам». Зеленский выступает против такой системы, но не предложил альтернативы. Поэтому я не удивлюсь, если этот состав Рады придётся распустить досрочно», — пояснил источник RT в партии «Батькивщина».

О нежелании быть послушными исполнителями президентской воли говорят и в партии «Слуга народа».

«Если Зеленский считает, что сможет диктовать нам условия и требовать голосовать за назначение скандальных людей на высокие посты, то он ошибается. После формирования нового состава парламента депутаты будут настаивать на увольнении Андрея Богдана с должности главы офиса президента», — считает собеседник RT в «Слуге народа».

Он также отметил, что в партии многим не нравится начавшаяся война Зеленского с Порошенко.

«Не нужно решать свои проблемы за счёт голосов обычных граждан»,— сказал источник.

Ещё одним испытанием для сторонников президента станут переговоры о создании парламентского большинства, полагают аналитики.

Ранее Зеленский пригласил Святослава Вакарчука обсудить создание коалиции в Верховной раде. Издание «Новое время» приводит слова лидера «Голоса» о том, что все вопросы о коалиции нужно будет задавать тогда, когда будет определена конфигурация всех сил в парламенте и будут очерчены пункты коалиционного соглашения.

«Потому что, напомню вам, коалиция создается не потому, что кто-то кому-то нравится, а потому что есть определенные пункты коалиционного соглашения, которые все участники готовы подписать и за которые они готовы нести ответственность, и которые они считают правильными для изменений в стране», — отметил он.

Как подчеркнул источник в «Слуге народа», в партии начнётся конфликт, если в коалицию с ней войдёт «Оппозиционная платформа — За жизнь».

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Большие споры вызовет и кандидатура премьер-министра. Президент ранее заявил, что, по его мнению, главой правительства должен стать «абсолютно независимый человек», который никогда не был премьер-министром, спикером парламента или лидером какой-либо фракции. Причем, по его словам, он уже «проводит консультации» на этот счет.

«Заявления Зеленского о том, что он уже обсуждает с кандидатом в премьер-министры какие-то вопросы, вызывает удивление», — сказал источник RT в партии «Европейская солидарность».

По его мнению, не президент решит, кто станет премьер-министром — этот вопрос определится в ходе длительных и нелёгких переговоров.

«Слуга народа» не получит абсолютное большинство в парламенте и, вероятно, будет объединяться с «Батькивщиной» и «Голосом», если партия Вакарчука наберёт 5%. Значит, Юлия Тимошенко ещё скажет свое слово. Состав в партии «Слуга народа» тоже неоднородный, и многие депутаты не будут голосовать по требованию из офиса президента. Нас ожидает множество скандалов», — подытожил собеседник.