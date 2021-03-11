Пресс-подход: Киев планирует открыть центр противодействия дезинформации

Украинские власти 11 марта представят центр противодействия дезинформации. Структура якобы будет заниматься мониторингом СМИ и борьбой с фейковыми новостями. Инициатор её создания — Владимир Зеленский. Президент Украины надеется, что структура превратится в перспективе в международный хаб противодействия пропаганде. Собеседники RT в украинских политических партиях полагают, что Киеву вряд ли удастся вовлечь в работу центра представителей западных государств. По их мнению, он будет заниматься обоснованием санкций властей против неугодных телеканалов и интернет-изданий.

11 марта в рамках форума «Украина 30: Культура. Медиа. Туризм» состоится презентация центра противодействия дезинформации. Эту дату анонсировал ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Чиновник призвал иностранных партнёров принять участие в работе будущей организации.

«Считаем, что наши немецкие друзья и коллеги одними из первых присоединятся к этой идее, потому что сегодня Украина действительно, к сожалению, является плацдармом, где контринформация, в первую очередь, со стороны Российской Федерации используется постоянно. Потому мы имеем большой опыт противодействия и очень надеемся, что сможем скоординировать наши усилия с международными партнёрами», — заявил Ермак 9 марта во время онлайн-дискуссии «Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год».

«На передовой борьбы с пропагандой»

С инициативой открытия международного центра противодействия дезинформации выступил президент Украины Владимир Зеленский на прошедших в онлайн-формате дебатах 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в конце сентября прошлого года.

По словам Зеленского, в современном мире «дезинформация и фейк-ньюс» могут влиять на мировые рынки, биржи и избирательный процесс.

«Украина как одна из стран, которая с 2014-го активно противодействует пропаганде и информационным атакам, готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде», — сказал Зеленский.

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9 марта, выступая на форуме «Украина 30: Культура. Медиа. Туризм», президент Украины заявил, что центр противодействия дезинформации в будущем должен превратиться в международный хаб борьбы с пропагандой и распространением недостоверных сведений во всём мире.

Зеленский полагает, что современная Украина находится «на передовой борьбы с пропагандой». По мнению украинского лидера, страна подвергается атакам «не только извне, но и изнутри».

«Это искусственно созданные так называемые лидеры мнений, которым из Испании виднее, как жить в Украине. Это средства массовой дезинформации, которые прикрывают свободой слова диверсии по инструкциям агрессора», — сказал Зеленский.

Как пояснили опрошенные RT эксперты, под внешним информационным противником и «агрессором» президент Украины подразумевает Россию, а под внутренними врагами — деятельность проживающего в Испании оппозиционного блогера и политика Анатолия Шария и телеканалов «112 Украина», ZIK и NEWSONE, принадлежащих депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Тарасу Козаку.

Напомним, 16 февраля против Шария СБУ возбудила уголовное дело о государственной измене и нарушении равноправия граждан. 1 марта спецслужба заподозрила политика в якобы внесении заведомо ложных сведений при регистрации политической партии и использовании поддельных документов.

Кроме того, 3 февраля введением в действие постановления Совета национальной безопасности и обороны Зеленский распорядился об отключении из сетки вещания «112 Украина», ZIK и NEWSONE. По словам президента, данные СМИ якобы получали финансирование из РФ. В ответ в ОПЗЖ начали сбор подписей за объявление импичмента президенту.

Как считают эксперты, борьба с мнимой информационной угрозой РФ стала одним из ключевых лейтмотивов политики Зеленского, который с помощью давления на оппозицию пытается поддержать снижающийся рейтинг.

В публичном пространстве официальный Киев противодействует нескольким ключевым тезисам «российской пропаганды», поясняют аналитики. В частности, власти Украины пытаются оспорить факты ущемления русскоязычного населения, на которые регулярно обращают внимание российские и оппозиционные украинские СМИ.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко

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© Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency

Также в Киеве отказываются признавать зависимое от Запада положение и нападки на свободу слова, отрицая, что санкции против «112 Украина», ZIK и NEWSONE нарушают право на высказывание альтернативных точек зрения. Об этом 25 февраля на своей странице в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

«Российские власти потеряли масштабный медийный ресурс, который манипулировал настроениями, мыслями, политическими предпочтениями украинцев», — написал Ткаченко, объясняя санкции против телеканалов.

Как рассказал чиновник, центр противодействия дезинформации станет прежде всего заниматься анализом медийных угроз. По словам Ткаченко, организация будет «мониторить ситуацию, показывать, какие фейки распространяются в информационном пространстве».

Помимо центра, власти планируют запустить «онлайн-музей российской пропаганды». Глава Минкульта Украины назвал появление данного учреждения «первым шагом» на пути создания инфраструктуры, которая будет объяснять гражданам, «в какой среде мы находимся».

«Грубейшее нарушение свободы слова»

Источник RT в офисе президента Украины заявил, что запуском центра противодействия дезинформации Зеленский стремится оправдать лишение лицензий «112 Украина», ZIK и NEWSONE и введение санкций против председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.

«Владимир Зеленский считает своими реальными конкурентами не только Петра Порошенко, но и ОПЗЖ, и лично Виктора Медведчука. Украинцы разочаровались в политике Зеленского, а влияние оппозиционных каналов на общественное мнение постоянно возрастало», — сообщил собеседник RT.

Одновременно, как рассказал собеседник RT, президент Украины пытается продемонстрировать «западным партнёрам» готовность активно бороться «с российским влиянием» и по возможности вовлечь их в этот процесс.

Источник RT в партии «Голос» сомневается в том, что ведущие западные страны направят своих представителей для участия в работе центра противодействия пропаганде. По его мнению, за рубежом вряд ли поддержат создание такой организации, восприняв её как излишнюю меру в давлении на инакомыслие.

«Создание нового центра, который фактически будет определять, что рассказывать гражданам Украины с голубых экранов, является грубейшим нарушением свободы слова. Я думаю, что даже западным партнёрам, которые уже давно закрывают глаза на нарушения всех прав на Украине, эта идея не понравится», — говорит собеседник RT.

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, деятельность центра противодействия пропаганде станет инструментом, который позволит властям закрывать неугодные телеканалы и интернет-ресурсы.

«Данная организация должна будет подавлять инакомыслие. Можно ожидать, что под цензуру будут попадать высказывания или передача любой информации, которая касается России и не совпадает с политикой и практикой нынешних киевских властей», — отметил в разговоре с RT Оленченко.

Эксперт считает, что Киев в определённой степени пытается копировать опыт борьбы с фейковыми новостями Евросоюза, где действуют специализированные организации по оценке достоверности публикуемого в СМИ контента. Одна из целей таких структур — создание препятствий для поступления объективной информации о России и её деятельности за рубежом, говорит Оленченко.

Выведенные из сетки вещания телеканалы «112 Украина», ZIK и NEWSONE

РИА Новости

«Ничего новаторского в этом центре нет. И властям Украины нет смысла объявлять данную организацию международной — на текущий момент непонятно, какие страны вообще может заинтересовать работа в этой организации. Не было ещё ни одного сообщения, чтобы хоть одно государство заявило, что её воодушевила украинская инициатива», — констатировал Оленченко.

В беседе с RT преподаватель РАНХиГС Сергей Маргулис предположил, что к работе центра противодействия пропаганде могут подключиться представители прибалтийских государств, Польши и Грузии. Определённый вклад в организацию его деятельности способны внести Соединённые Штаты.

«Основная цель данного центра — это главным образом противодействие распространению «российской угрозы», информационного влияния по наиболее чувствительным для украинских властей темам, в том по ситуации в Донбассе. Кроме того, этот центр, видимо, будет ориентирован и на внутриполитическую борьбу на Украине, защиту интересов действующих властей», — пояснил Маргулис.

Как полагает эксперт, Зеленский фактически продолжает пропагандистскую русофобскую политику предшественника, направленную на ликвидацию альтернативных точек зрения на развитие страны и отношения с Москвой.

«Сегодня мы становимся свидетелями результатов начавшихся после госпереворота 2014 года перемен, связанных со строительством антироссийского государства на Украине. Порошенко предпринял для этого очень много усилий. Этот процесс развивается поступательно, и Зеленский действует именно в этой парадигме», — подытожил Маргулис.