Украинские власти предписали заблокировать более 400 сайтов

Национальная комиссия Украины предписала заблокировать 426 сайтов, многие из которых российские.

«Следственный отдел Голосеевского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве направил письмо от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, с требованием заблокировать работу 426 сайтов», — говорится в сообщении издания «СТРАНА.ua».

Уточняется, что основанием является решение суда.

Среди ресурсов, подлежащих блокировке, есть сайты РБК и издания «Аргументы недели».

9 февраля Национальный союз журналистов Украины выразил обеспокоенность применением внесудебных ограничительных мер к телеканалам «112 Украина», NEWSONE и ZIK.