«Стратегии не имеют смысла, пока в стране царит хаос»: зачем Украина создаёт институт «почётных амбассадоров»

МИД Украины учреждает титул «почётного амбассадора» Украины. Им будут наделять «адвокатов и промоутеров» страны в мире. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Эксперты считают, что инициатива призвана вернуть интерес мирового сообщества к проблемам Украины. Этот же мотив стоит и за принятием Киевом первой стратегии публичной дипломатии, уверены аналитики. В качестве цели документ называет формирование имиджа Украины как «европейской страны, стремящейся в НАТО и ЕС вопреки внешней агрессии». При этом, как полагает источник RT в партии «Слуга народа», подобные стратегии не имеют смысла, пока на Украине царит хаос.

Киев вводит титул «почётного амбассадора» Украины для людей, помогающих популяризировать страну и всё украинское в мире. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Впервые с момента обретения независимости Украины и создания дипломатии современного независимого украинского государства МИД вводит титул «почётного амбассадора» Украины. Этот титул будет предоставляться «адвокатам» и промоутерам Украины в мире», — заявил министр, выступая на онлайн-брифинге.

Таким образом ведомство намерено мотивировать людей, которые «активно продвигают и защищают интересы Украины в мире», но не принадлежат при этом к системе украинских государственных органов.

Дмитрий Кулеба

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«По сути, «почётный амбассадор» Украины — это будет наивысшее отличие в сфере публичной дипломатии Украины. Я убеждён, что каждый, кто его получит, будет гордиться тем, что он имеет такое отличие от Украины», — добавил Кулеба.

По его словам, титул «почётного амбассадора» смогут получать украинские и иностранные граждане, физические и юридические лица, способствующие продвижению Украины в мире. Номинировать кандидатов на получение этого титула смогут посольства и консульства страны за рубежом, а также некоторые НКО.

«Лоббизм украинских желаний»

Как отметил источник RT в Министерстве иностранных дел Украины, подобными инициативами Киев надеется исправить ситуацию, поскольку у страны сложилась крайне неблагоприятная репутация в глазах иностранной аудитории.

«Если открыть новостные программы на иностранных каналах, то можно увидеть, что ничего хорошего про Украину не говорят. Многие иностранцы думают, что в стране останавливают и грабят автомобили прямо посреди дороги, орудуют вооружённые банды и процветает коррупция. Хорошие новости бывают редко. Поэтому министерство и хочет, чтобы сами украинцы рекламировали страну за рубежом. За это они получат отличительные знаки, желательно титул. А как ещё заставить обеспеченных людей, которые могут позволить себе подобную активность, работать бесплатно», — отметил источник.

Reuters

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Источник RT в правительстве Украины считает, что ничем хорошим инициатива МИД страны не кончится.

«Я думаю, что такие инициативы могут быть неправильно восприняты западными партнёрами. Одно дело рассказывать об интересах страны, а другое — в личном порядке убеждать европейских чиновников, к примеру, пересмотреть квоты на поставку продукции с Украины. Учитывая, что на Украине не умеют корректно лоббировать интересы, представьте, как будут выглядеть такие «переговоры». Первое же предложение дать взятку — и имидж страны уже ничто не спасёт», — считает собеседник RT.

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Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев полагает, что мотивом для таких инициатив Киева стало беспокойство украинских властей из-за снижения уровня поддержки со стороны Запада.

«Украина давно не занимает первые места в ленте мировых новостей. Например, Зеленский подписал указ о «деоккупации Крыма», который предполагает создание украинской платформы, куда, по мнению украинской власти, должны войти крупнейшие страны. Но в мире ажиотажа по этому поводу нет. Поэтому сегодня Киев использует широкий инструментарий, чтобы вернуть интерес Европы и США к украинским делам, и, как следствие, подобного рода инициативы появляются чуть ли не каждую неделю», — отметил эксперт в комментарии RT.

По словам Андрея Суздальцева, подобная практика встречается и в других странах, но там обычно речь идёт о достойных людях, которые содействуют развитию отношений между государствами.

«При этом другие страны используют иной термин для обозначения этой деятельности. Что касается Украины, то она использует «амбассадоров», чтобы привлечь внимание общественности к борьбе Украины, например, с «агрессией» России. Можно считать, что это будет официальная украинская агентура, которая должна будет содействовать лоббизму украинских желаний в странах Запада», — добавил эксперт.

Бренд «Украина»

Кроме принятия решения о присвоении титула «промоутерам» страны, 26 марта МИД Украины принял Стратегию публичной дипломатии. Об этом также во время брифинга рассказал Дмитрий Кулеба.

«Это основательный документ, который принимается впервые в истории Украины. Стратегия принята на пять лет, и на её основе мы будем развивать позитивный имидж Украины за рубежом и общаться с партнёрами», — заявил министр.

По словам Кулебы, после принятия документа Украина впервые начнет укреплять свою репутацию в мире «не точечно, а системно».

В документе обозначено несколько основных направлений украинской публичной дипломатии. Речь идёт об экономической, цифровой, научно-образовательной, спортивной и даже кулинарной дипломатии.

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«Кулинарная дипломатия — это направление публичной дипломатии, направленное на формирование положительного имиджа страны в мире через продвижение национальной кухни, кулинарного искусства и местных продуктов питания. Использование кулинарного наследия будет способствовать усилению украинских позиций на региональном и международных уровнях», — говорится в документе.

Упоминаются в стратегии и соотечественники, проживающие за рубежом. На них МИД Украины возлагает особые надежды и ожидания.

«Представители мировых украинских общин разных поколений и профессий глубоко интегрированы в общества стран пребывания и являются «послами» Украины», — утверждают авторы документа.

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Улучшать имидж Украины на международной арене МИД планирует с опорой на специально созданный ранее для этих целей бренд UkraineNow. В нынешней стратегии говорится, что «унифицированное использование» бренда позволит сформировать «благоприятный образ Украины», её граждан, внешней и внутренней политики, культурных ценностей и глобально изменить представление об Украине и украинцах, позволит «представить Украину как открытую современную страну с европейскими ценностями».

«Айдентику бренда UkraineNow, которая очерчена в соответствующем брендбуке, рекомендуется использовать в рамках всех имиджевых мероприятий и кампаний МИД, а также размещать на сопроводительном контенте, что будет способствовать развитию национальной бренд-идентичности и повышению узнаваемости национального бренда», — пишут авторы документа.

Напомним, логотип Украины был утверждён кабинетом министров в 2018 году. Как заявил тогда премьер-министр страны (в то время правительство возглавлял Владимир Гройсман), бренд позволит «открывать все возможности» Украины.

Авторы стратегии указали ряд целей украинской публичной дипломатии. Одной из них является формирование восприятия Украины в мире как «демократической европейской страны, которая движется к полноправному членству в ЕС и НАТО в условиях «внешней агрессии».

Как отметил Андрей Суздальцев, Украина пытается предстать перед мировым сообществом страной, которую «душит» Россия.

«Если внимательно присмотреться, то становится ясно, что украинская дипломатия не направлена на решение каких-то проблем, в том числе с соседями. Украинские усилия направлены лишь на получение средств от США и других партнёров. Это лимитрофный подход, мародёрство на полях геополитических битв», — подчеркнул эксперт.

Объект чужих притязаний

Именно поэтому стратегия украинской публичной дипломатии сформулирована в сугубо маркетинговых терминах, а сама страна позиционируется как «бренд», отмечают эксперты. Также не следует удивляться тому, что позиционирование Украины привязано к зарубежным центрам — ЕС и НАТО, а не опирается на собственные внутренние ресурсы и традиции.

«Украина не является самодостаточным государством. Сначала она пользовалась поддержкой СССР, потом балансировала между Россией и Европой, выторговывая льготы. А после 2014 года Украина развернулась на Запад и начала спекулировать «российской агрессией» для получения средств», — отметил Андрей Суздальцев.

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Reuters

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По мнению экспертов, Украина является типичным лимитрофным государством, которое существует на периферии крупных держав и на линии раскола между ними.

«Это, разумеется, плохо для Украины. У страны нет другой геополитической философии. И можно предположить, что рано или поздно границы Украины снова изменятся. Ориентация исключительно на внешние центры естественна для страны такого типа. Украина представляет себя в качестве объекта чужих притязаний, а не в качестве субъекта, поэтому пытается себя приукрасить, представить в выгодном маркетинговом виде», — пояснил в комментарии RT доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.

Однако маркетинговая стратегия не поможет Украине улучшить свой имидж за рубежом, если не будет реальных шагов по обновлению страны, считает источник RT в партии «Слуга народа».