В Госдуме оценили заявление МИД Украины о противодействии «агрессии» России

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что приоритетами украинского ведомства в 2021 году будут противодействие «российской агрессии и укрепление безопасности».
В Госдуме оценили заявление МИД Украины о противодействии «агрессии» России
  • РИА Новости

«Сегодня МИД Украины — это коммерческое предприятие, которое монетизирует антироссийские политические тренды, получая тем самым определённый доход, абсолютно не интересуясь будущим страны и своего народа. Это, я бы сказал, не дипломатия, а приспособленчество», — сказал он.

По словам Бальбека, сами украинцы уже не верят в «российскую агрессию». 

Парламентарий также добавил, что в настоящее время украинский народ становится всё менее политизированным.

«Сначала ему обещали богатое европейское будущее, потом сказали, что нужно было бороться с Россией, чтобы она «не отняла» это будущее... Финалом стало осознание того, что никто Украину в Европе не ждёт, а значит, и все эти нападки на Россию — бизнес определённой политической группы», — заключил депутат.

Ранее Кулеба заявил, чтоглавными приоритетами МИД Украины в 2021 году станут «противодействие российской агрессии и укрепление безопасности».

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