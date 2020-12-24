В Госдуме оценили заявление МИД Украины о противодействии «агрессии» России
- РИА Новости
«Сегодня МИД Украины — это коммерческое предприятие, которое монетизирует антироссийские политические тренды, получая тем самым определённый доход, абсолютно не интересуясь будущим страны и своего народа. Это, я бы сказал, не дипломатия, а приспособленчество», — сказал он.
По словам Бальбека, сами украинцы уже не верят в «российскую агрессию».
Парламентарий также добавил, что в настоящее время украинский народ становится всё менее политизированным.
«Сначала ему обещали богатое европейское будущее, потом сказали, что нужно было бороться с Россией, чтобы она «не отняла» это будущее... Финалом стало осознание того, что никто Украину в Европе не ждёт, а значит, и все эти нападки на Россию — бизнес определённой политической группы», — заключил депутат.
Ранее Кулеба заявил, чтоглавными приоритетами МИД Украины в 2021 году станут «противодействие российской агрессии и укрепление безопасности».