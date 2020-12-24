Глава МИД Украины призвал разработать стратегию отношений с Россией

Короткая ссылка
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву необходимо разработать стратегию отношений с Москвой, чтобы гарантировать свою безопасность и развивать экономику страны.
Глава МИД Украины призвал разработать стратегию отношений с Россией
  • РИА Новости

«Без стратегии относительно отношений с Россией мы не можем гарантировать нашу безопасность и чётко строить стратегические перспективы развития нашей экономики. Даже если взять вопрос транзита через Россию или тех экономических ограничений, которые может вводить Россия относительно доступа украинских товаров на её рынок», — цитирует его ТАСС.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал о перспективах отношений России и Украины.

В сентябре украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что у Украины и России сейчас сложные отношения, хотя раньше у двух стран было много экономических и человеческих контактов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить