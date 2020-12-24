Глава МИД Украины призвал разработать стратегию отношений с Россией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву необходимо разработать стратегию отношений с Москвой, чтобы гарантировать свою безопасность и развивать экономику страны.

«Без стратегии относительно отношений с Россией мы не можем гарантировать нашу безопасность и чётко строить стратегические перспективы развития нашей экономики. Даже если взять вопрос транзита через Россию или тех экономических ограничений, которые может вводить Россия относительно доступа украинских товаров на её рынок», — цитирует его ТАСС.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал о перспективах отношений России и Украины.

В сентябре украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что у Украины и России сейчас сложные отношения, хотя раньше у двух стран было много экономических и человеческих контактов.