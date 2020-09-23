Зеленский заявил о сложных отношениях России и Украины

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny, что у Украины и России сейчас сложные отношения, хотя раньше у двух стран было много экономических и человеческих контактов.
Зеленский заявил о сложных отношениях России и Украины
  • РИА Новости

«С Россией у нас сложные отношения. Седьмой год продолжается война в Донбассе. Россия аннексировала наш полуостров Крым. В то же время исторически раньше у нас было немало экономических и человеческих контактов, которые пришлось с болью обрывать», — заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что коммуникация с президентом России Владимиром Путиным достаточно ограниченная, но предметная.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Euronews заявил, что не боится прямого диалога с российским президентом Владимиром Путиным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить