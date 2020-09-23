Зеленский заявил о сложных отношениях России и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny, что у Украины и России сейчас сложные отношения, хотя раньше у двух стран было много экономических и человеческих контактов.

«С Россией у нас сложные отношения. Седьмой год продолжается война в Донбассе. Россия аннексировала наш полуостров Крым. В то же время исторически раньше у нас было немало экономических и человеческих контактов, которые пришлось с болью обрывать», — заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что коммуникация с президентом России Владимиром Путиным достаточно ограниченная, но предметная.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Euronews заявил, что не боится прямого диалога с российским президентом Владимиром Путиным.