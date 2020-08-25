Зеленский рассказал о прямом диалоге с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Euronews заявил, что не боится прямого диалога с российским президентом Владимиром Путиным.

«Я разговаривал с российским президентом как раз перед вступлением в силу перемирия. Мы обсудили сложные вопросы соблюдения режима прекращения огня. Пока есть результат этого диалога, и мы его видим», — сказал глава государства.

При этом он подчеркнул, что этого недостаточно.

«Я не боюсь прямого диалога с президентом России. Я думаю, что это правильно. Если у нас есть возможность поговорить и результаты этих переговоров могут помочь приблизиться к прекращению войны, это должно быть сделано, независимо от того, как разные люди или разные регионы реагируют на это», — добавил он.

Как отметил Зеленский, без диалога не будет результата.

«Это я понимаю очень ясно. Если не будет диалога, если не будет телефонных звонков, когда это необходимо, не будет и мирного результата. Я в этом убеждён», — заключил он.

26 июля Путин и Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили внутриукраинский кризис.

Во время беседы они выступили за выполнение договорённостей, достигнутых на саммите «нормандской четвёрки» в Париже.

Как отмечали в Кремле, атмосфера разговора была конструктивной и деловой.