В Кремле назвали конструктивной беседу Путина и Зеленского

Атмосфера телефонного разговора президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского была конструктивной и деловой, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Что касается атмосферы разговора, то она была конструктивная, деловая, и разговор был содержательным», — отметил Песков.

26 июля Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили внутриукраинский кризис.