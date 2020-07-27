В Кремле назвали конструктивной беседу Путина и Зеленского

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Атмосфера телефонного разговора президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского была конструктивной и деловой, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
В Кремле назвали конструктивной беседу Путина и Зеленского
  • РИА Новости

«Что касается атмосферы разговора, то она была конструктивная, деловая, и разговор был содержательным», — отметил Песков.

26 июля Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили внутриукраинский кризис.

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