Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили внутриукраинский кризис.

Во время разговора, который состоялся по инициативе Киева, стороны отметили необходимость более эффективных усилий в рамках минской контактной группы.

При этом Путин отметил, что принятое 15 июля Верховной радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году противоречит Минским соглашениям и ставит под угрозу перспективы урегулирования.

«Кроме того, выражена серьёзная озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений комплекса мер и необходимости его пересмотра», — сообщили в Кремле.

Как подчеркнул российский лидер, озвученная Зеленским позиция о «безальтернативности минских договорённостей» должна найти своё подтверждение в реальных действиях киевских властей.

Также Путин и Зеленский обменялись мнениями о ситуации с пандемией коронавируса.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что Минские соглашения во многом уже неактуальны.

Как отмечали в Кремле, в случае выхода Киева из соглашений создать новую базу для урегулирования ситуации в регионе будет сложно.