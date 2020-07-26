Зеленский и Путин обсудили договорённости «нормандской четвёрки»
- РИА Новости
«Собеседники поприветствовали достижение договорённости о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня в Донбассе, которое начинается с 00:01 27 июля 2020 года, президент Российской Федерации поддержал эту договорённость», — добавили в пресс-службе Зеленского.
26 июля Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили внутриукраинский кризис.
В частности, Путин отметил, что озвученная Зеленским позиция о «безальтернативности минских договорённостей» должна найти своё подтверждение в реальных действиях киевских властей.