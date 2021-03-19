Две задачи и три кита: как Киев хочет «вытеснить» Россию из Крыма

Украинские власти готовятся «вытеснять» Россию из Крыма, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. По его словам, для этого следует решить две задачи — сделать крымский вопрос «темой номер один» международной повестки и создать механизм давления на Россию. Частью этих усилий станет запуск формата «Крымская платформа» — Киев давно говорит об этом проекте. Украинское руководство надеется таким образом вовлечь в борьбу за «возвращение» Крыма широкий фронт иностранных государств. Эксперты отмечают, что надежды Киева на широкое присутствие зарубежных лидеров вряд ли оправдаются, а вся эта деятельность направлена скорее на демонстрацию активности патриотически настроенной публике внутри страны.

Власти Украины собираются «вытеснять» Россию из Крыма, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире передачи «Право на власть» телеканала «1+1».

Для этого, по словам главы украинской дипломатии, Киеву следует решить две задачи. Первая заключается в том, чтобы «вернуть Крым в топ-перечень вопросов международной повестки дня». В настоящее время, по мнению Кулебы, эта задача успешно решается, поскольку про Крым «начали говорить на высшем уровне» и он снова стал «темой номер один».

Вторая задача сводится к систематизации всех усилий — от политических заявлений до санкционных решений — и созданию механизма, который позволит устранить проблемы в системном давлении на Москву.

«Потому что только последовательным системным давлением мы вытесним Россию из Крыма», — заявил Кулеба.

Одновременно украинский министр иностранных дел назвал ошибкой то, что в 2014 году был создан международный переговорный формат по вопросу Донбасса, но не был создан аналогичный формат по крымской проблематике.

Чтобы исправить эту «ошибку», власти Украины создают «Крымскую платформу», которая задумана как международный переговорный формат, где украинская сторона с партнёрами намерена координировать усилия, направленные на «деоккупацию» Крыма.

При этом, по словам Кулебы, Россия якобы пытается подорвать доверие к проекту «Крымская платформа» и помешать участию в ней представителей других стран. Он утверждает, что в Москве «нарастают эмоции» и «развёрнута уже машина по противодействию» «Крымской платформе». Целью этой «машины» является дискредитация украинского проекта, считает глава МИД Украины.

Первый саммит «Крымской платформы» запланирован на 23 августа, в преддверии Дня независимости Украины. Киев уже предложил участвовать в инициативе ряду стран, в том числе США, Турции, Франции, Великобритании, Канаде, Германии и Японии.

Дмитрий Кулеба

Reuters

© Fabrizio Bensch

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, заявления Дмитрия Кулебы преследуют, в первую очередь, пропагандистские цели.

«На самом деле вопрос «возвращения» Крыма интересует разве что США, другим странам эта тема неинтересна. У Вашингтона же в 2014 году были свои планы на Крым, поэтому американская сторона готова поддерживать выступления Киева. Что касается «механизма давления» на Москву, то эти слова нужно рассматривать как повторение американской риторики», — отметил эксперт в комментарии RT.

Похожей точки зрения придерживается и политолог Александр Дудчак. Комментируя слова Кулебы о том, что крымская тематика якобы вернулась в топ международной повестки, эксперт отметил, что от Киева в этом вопросе мало что зависит.

«Будет Запад развивать тему Крыма или нет, зависит не от усилий украинского МИД, а от планов самого Запада — выгодно ли ему использовать этот вопрос для давления на Россию. Украина в этом вопросе не обладает субъектностью, она сама лишь часть этого механизма. А Вашингтон может использовать эту тему, например, чтобы вредить связям между Россией и Европой», — пояснил эксперт в комментарии RT.

«Три кита»

Напомним, украинская сторона не признала результаты крымского референдума 2014 года, по итогам которого полуостров вошёл в состав Российской Федерации. Идею о создании международного формата по вопросу «возвращения» Крыма в состав Украины ещё в 2015 году высказал Павел Климкин, возглавлявший тогда украинский МИД. Замысел предполагал вхождение в этот формат стран и организаций, готовых поддержать притязания Киева на российский полуостров. Однако тогда этот план не был реализован.

Реальный облик идея начала принимать после избрания президентом Украины Владимира Зеленского. О планах властей страны создать «Крымскую платформу» в июне 2020 года заявил Дмитрий Кулеба, выступая на брифинге в Берлине.

Голосование на референдуме о статусе Крыма на избирательном участке в селе Широкое

РИА Новости

© Валерий Мельников

Как впоследствии объяснила первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова, платформа будет действовать на уровне лидеров стран, а также министров иностранных дел и обороны стран-участниц саммита.

«Под этот уровень (глав МИД и МО. — RT) мы будем подтягивать различные мероприятия в рамках НАТО, ЕС, ООН, ОБСЕ, Совета Европы. Это будет экосистема мероприятий в течение года, и это должны быть системные вещи», — заявила Джапарова в сентябре 2020 года.

В конце февраля 2021 года Владимир Зеленский подписал указ о мерах, «направленных на деоккупацию и реинтеграцию полуострова Крым».

«В частности, правительству поручена организация и запуск «Крымской платформы», а также меры по развитию и поддержке крымско-татарского языка, культуры и защиты прав жителей аннексированного Крыма», — сообщил Зеленский.

По мнению украинского лидера, Киев «объединяет мир» на базе нового формата, чтобы «вернуть Украине украинское». Об этом Зеленский написал в середине марта в своём Twitter.

Сім років тому Росія влаштувала фейковий референдум у Криму. #Україна вперше після незаконної анексії підготувала Стратегію деокупації та реінтеграції півострова. Ми об'єднуємо світ на базі Кримської платформи, щоб повернути Україні українське. #CrimeaIsUkrainepic.twitter.com/SUfjjpifFL — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2021

При этом украинские власти считают, что зарубежные партнёры обязаны поддерживать усилия и притязания Киева. Об этом, в частности, заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. В своей статье для газеты Berliner Zeitung он написал о «моральном долге» Германии перед украинской стороной из-за событий Второй мировой войны. По его словам, Германия «несёт перед Украиной бессрочную историческую ответственность за нацистскую тиранию». По этой причине Берлин якобы должен «положить конец незаконной оккупации Крыма».

Ранее, в начале марта, СНБО Украины утвердил стратегию «деоккупации и реинтеграции Крыма». Глава МИД страны Дмитрий Кулеба тогда назвал этот документ «историческим» и рассказал о «трёх китах» украинской политики по «возвращению» полуострова. Одним их этих элементов является принятие стратегии, вторым — консолидация партнёров Украины на базе «Крымской платформы», третьим «китом» Кулеба назвал синергию в виде «восстановления международного права» и, как следствие, «полного суверенитета» Украины над Крымом.

Как сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, работа над стратегией длилась больше года. По его словам, документ содержит «чёткий указатель», каким образом Киев должен двигаться в вопросах «деоккупации» Крыма.

Киевский парадокс

16 марта во время пресс-конференции с главой МИД Словении Анже Логаром Дмитрий Кулеба сообщил, что правительство Украины утвердит детальный план мероприятий для реализации выработанной ранее стратегии. Среди этих мер министр назвал запуск формата «Крымская платформа».

Как считает Александр Дудчак, этот формат призван стать элементом давления на Россию.

«И хотя это не поможет Украине вернуть полуостров под свой контроль, участием в подобных инициативах украинские власти демонстрируют патриотически настроенной публике, что они что-то делают, суетятся в нужном направлении», — отметил эксперт.

При этом характерно, что украинское руководство даже не пытается обращаться напрямую к населению Крыма, подчёркивают эксперты. Напротив, крымчане стали объектом давления со стороны Киева. Одним из примеров может служить решение украинских властей ограничить поставки пресной воды на полуостров.

«Один из традиционных парадоксов украинского политического мышления заключается в том, что, с одной стороны, власти Киева заявляют о том, что крымчане — украинцы, и они делают всё возможное, чтобы вернуть их в состав своего государства, но при этом каждым своим действием пытаются создать проблемы для простых жителей полуострова», — констатировал Александр Дудчак.

По словам Владимира Оленченко, такой подход Киева объясняется тем, что украинская верхушка руководствуется не национальными интересами, а рекомендациями, полученными от западных партнёров.

При этом формат «Крымская платформа» вряд ли оправдает те надежды, которые на неё возлагает Киев, считает эксперт.