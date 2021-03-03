«Вместо диалога пытаются нагнетать обстановку»: в Крыму ответили на слова экс-депутата Рады о «захвате» полуострова

В Крыму заявили, что украинские политики вместо выстраивания диалога с Россией пытаются нагнетать обстановку и «бряцать оружием». Так на полуострове отреагировали на слова экс-депутата Верховной рады Татьяны Черновол, которая призвала готовиться к захвату Крыма «в любой момент». В Госдуме подчеркнули, что в случае военной агрессии по отношению к российской территории Вооружённые силы РФ всегда смогут дать отпор. Российский военный эксперт назвал эту идею авантюрой, которая способна привести лишь к краху украинского государства.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал бредом и политической недальновидностью недавнее заявление украинских политиков о необходимости подготовки военной операции по «возвращению Крыма».

«Такое впечатление, что те политики на Украине, которые делают такие заявления, либо бессмертные, либо просто в состоянии невменяемости. Вместо того чтобы выстраивать диалог с Россией, они пытаются нагнетать обстановку и бряцать оружием, что совершенно на сегодняшний день неуместно», — сказал Гемпель в беседе с RT.

Он напомнил, что Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам волеизъявления самих крымчан. Соответствующее решение было принято в марте 2014 года после референдума, на котором более 95% участников высказались за воссоединение с Россией.

«Это решение было принято осознанно подавляющим большинством граждан», — подытожил Гемпель.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Татьяна Черновол призвала готовиться к захвату Крыма. По её мнению, условия для такого развития событий могут сложиться «в любой момент».

«Мы должны быть постоянно готовы к проведению — буквально завтра — военной операции по возвращению Крыма», — сказала Черновол в эфире телеканала «Прямой».

Она призвала дождаться, когда в России «начнутся процессы турбулентности». По мнению Черновол, этот момент можно использовать для захвата полуострова.

«Но к этому нужно быть готовыми. А мы не готовимся», — отметила она.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал высказывания бывшего украинского парламентария попыткой привлечь к себе внимание с помощью призывов к конфронтации.

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«Скажем прямо, ведь не она с автоматом наперевес побежит к границе. Она предлагает отправить других на это заведомо безнадёжное столкновение. Думаю, она сильно переживает, что про неё забыли СМИ, и поэтому решила, что называется, тряхнуть медиапространство», — сказал депутат в беседе с RT.

Отметим, что в Киеве систематически упоминают планы по «возвращению Крыма». Часто об этом говорит и глава украинского государства Владимир Зеленский. В одном из обращений он назвал полуостров «сердцем Украины». Он также считает «возвращение» региона одной из своих главных целей на посту президента.

При этом в Москве неоднократно подчёркивали, что территориальная принадлежность полуострова не обсуждается. Владимир Путин ранее сказал, что этот вопрос закрыт.

В Госдуме высказали мнение, что новое заявление о возможности военной операции на полуострове рассчитано на украинскую аудиторию.

«Я думаю, что это заявление ориентировано на внутреннюю националистически настроенную аудиторию на Украине. Они, очевидно, пытаются найти повод, чтобы взять реванш за утрату Крыма, хотя это произошло на основе волеизъявления граждан и обратного дороги очевидно нет», — сказал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов RT.

Он выразил уверенность, что даже в случае возникновения политической турбулентности в России обороноспособность страны не ослабнет.

«В случае военной агрессии по отношению к российской территории наши вооружённые силы всегда смогут дать отпор», — подытожил депутат.

Доктор военных наук капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков также отметил, что, даже если Украина попробует предпринять военную операцию, о которой говорила Черновол, шансы на её успех отсутствуют.

«В нынешних условиях это военная авантюра, которая ни к чему не приведёт, кроме как к полной катастрофе киевского режима», — сказал Сивков в беседе с корреспондентом RT.

О невозможности реализации обозначенных бывшим украинским парламентарием планов высказался и депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет. Он отметил, что российское государство не даст устроить провокацию ни Украине, ни кому-либо другому.

«Поэтому пусть оставят свои мечты при себе. Подобные призывы — это попрание всех норм международного права и российского законодательства», — приводит слова депутата РИА Новости.

Он добавил, что международное сообщество должно отреагировать на неадекватные заявления украинских политиков, «стремящихся повергнуть мир в хаос».