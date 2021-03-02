«Россия решит вопрос самостоятельно»: в Крыму ответили на высказывания Киева об условиях возобновлении подачи воды

Россия самостоятельно решит вопросы водоснабжения Крыма, заявили в Совете Федерации. Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев может возобновить подачу воды в Крым только в случае возвращения полуострова в состав Украины. Сенаторы подчеркнули, что крымчане не рассчитывают на Киев в вопросах обеспечения водой. Ранее российское правительство утвердило комплекс мер по модернизации водоснабжения полуострова. На эти цели планируется направить около 50 млрд рублей.

Россия самостоятельно решит вопросы водоснабжения Крыма, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.

Комментируя позицию Украины по вопросу подачи воды на полуостров, он отметил, что крымчане и не ожидают, что Киев даст воду.

«Мы убеждены, что сами решим эту проблему, да, сложно сейчас, но придёт время, будут выработаны различные механизмы, будут реализованы программы и водоснабжения, и очистки воды, и появятся новые источники воды... Россия самостоятельно решит вопрос устойчивого водообеспечения Крыма», — сказал Цеков в беседе с RT.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков в интервью украинскому телеканалу «1+1» заявил, что Украина не должна поставлять воду в Крым, пока полуостров не вернётся под контроль Киева. По мнению Авакова, Киев не несёт никакой ответственности за водоснабжение Крыма.

По словам сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, для киевских властей полуостров всегда был территорией, не имеющей отношения к живущим там людям.

«Инициировав перед мировым сообществом заключение крымчан в блокадную цепь, выключающую водную блокаду, официальный Киев проявил своё подлинное отношение ко всем нам, живущим в Крыму. Грубое нарушение прав человека Украиной в отношении 2,5 миллионов крымчан вначале происходившее с молчаливого согласия США и ЕС и их сателлитов переросло в системное нарушение коллективным Западом прав и свобод крымчан», — сказала сенатор в беседе с корреспондентом RT.

Напомним, что затруднения с водоснабжением Крыма возникли в 2014 году. В марте того года состоялся референдум, по итогам которого большинство жителей полуострова высказались в пользу воссоединения полуострова с Россией.

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После этого Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала, идущего от Днепра, который обеспечивал до 85% потребностей республики в пресной воде. В последующие годы жители и предприятия региона получали воду из местных источников, однако в 2020 году они частично обмелели из-за малого количества осадков, бурения скважин и добычи воды из подземных источников.

Как отметил депутат Госдумы Руслан Бальбек, Россия последние семь лет сама решает вопросы водоснабжения полуострова без какой-либо зависимости от Украины. Он добавил, что в рамках этой работы возникают определённые трудности, однако «задушить» полуостров водной блокадой не удалось.

«Мы смирились с тем, что Северо-Крымский канал пустой, и объективно принимаем, что украинская власть русофобская и агрессивная. А, значит, мы с ними не договоримся, и воду не получим. И точно так же свыклись с мыслью, что международным институтам по защите прав человека — грош цена. Они в упор не видят водной блокады полуострова, хотя это средневековый подход при осаде городов», — отметил депутат в беседе с RT.

В октябре 2020 года правительство РФ в соответствии с поручением президента утвердило план по обеспечению надёжного водоснабжения Крыма и Севастополя. Объём финансирования плана составляет около 50 млрд рублей.

Работу планируется вести по 14 направлениям, среди которых — разработка новых источников воды, строительство водозаборов, водоотводов и очистных сооружений, геолого-разведочные мероприятия, а также капитальный ремонт действующих сетей водоснабжения.

В начале февраля вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что в целях реализации плана по обеспечению Крыма водой запланировано около 65 различных мероприятий.

«Важнейшим направлением работы по Крыму является обеспечение качественным водоснабжением. Мы утвердили отдельную программу. Всего по этой программе у нас запланировано порядка 65 мероприятий, которые подразумевают добычу воды, очистку и доставку до всех населенных пунктов, с учетом перспектив развития Крыма», — заявил Хуснуллин на заседании правительства.

«Крым будет обеспечен надёжным водоснабжением»

Крым никогда не вернётся в состав Украины, напомнил депутат крымского парламента Алексей Черняк.

«Со всеми проблемами мы справлялись и будем справляться и дальше. С такой поддержкой, которую нам оказывают все граждане России, федеральные власти, Крым будет обеспечен надёжным и устойчивым водоснабжением», — цитирует РИА Новости Черняка.

По его словам, киевские власти повторяют «как мантру» одни и те же заявления по Крыму, где о них даже не вспоминают.

«Каждый день одно и то же, аж смешно. Крымчане знали, на что шли, поэтому сворачивать, а уж тем более возвращаться, никто даже не думает», — заключил Черняк.