«Пафосные и безрезультатные заявления»: в России ответили на призыв главы МИД Украины «предоставить доступ в Крым»
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
В Госдуме назвали «пафосным и безрезультатным» заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о «доступе» в Крым.
Накануне, выступая на неформальном заседании СБ ООН по теме полуострова, Кулеба потребовал от России «предоставить полный доступ в Крым» и «не политизировать» ситуацию с полуостровом. Встреча состоялась по инициативе Эстонии, в ней участвовали ещё 20 государств, в том числе Франция, Норвегия, Великобритания, США, Германия и Литва, передаёт РИА Новости.
«Мы призываем оккупирующую державу занять неполитизированную позицию по вопросу доступа в Крым и предоставить полный доступ в соответствии с международным правом, и в частности — международным гуманитарным правом», — заявил украинский министр.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек в разговоре с RT напомнил, что все желающие — как туристы, так и политики — беспрепятственно посещают полуостров в соответствии с российскими правилами.
«На украинских условиях никто сюда ездить не будет. Так что это пафосное заявление по своей сути безрезультатно», — пояснил Бальбек.
Парламентарий добавил, что Кулеба в своём заявлении исказил информацию о ситуации в Крыму. Бальбек подчеркнул, что «изощрённые» высказывания украинских дипломатов не отразятся на правилах посещения полуострова.Также на russian.rt.com «Риторика ненависти и угроз»: как ООН обнаружила дискриминацию нацменьшинств на Украине
«Если различные мониторинговые и гуманитарные миссии действительно захотят ознакомиться с жизнью в Крыму, то им никто не препятствует», — отметил депутат.
Схожее мнение высказал и депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Он напомнил, что граждане из различных стран мира, в том числе известные политики и депутаты, неоднократно приезжали в Крым после воссоединения полуострова с Россией.
Депутат в разговоре с РИА Новости обратил внимание на то, что только Киев регулярно пытается преградить доступ в республику и для своих граждан, и для иностранцев. Такое поведение, отметил Шеремет, может быть связано с тем, что Украина «боится, что в мире все больше людей узнает правду о российском Крыме и крымчанах, счастливо живущих у себя дома в России».
На препятствия для посещения региона, исходящие от Киева, указал и глава комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
«Именно такие, как Кулеба, блокируют Крым. Они препятствуют приезду тех же самых иностранных гостей. В отношении практически каждого прибывающего в Крым из Европы политика возбуждаются дела, их делают персонами нон-грата», — рассказал он в беседе с RT.
Подобная политика двойных стандартов присуща Украине, отметил Гемпель.
В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков обратил внимание, что Кулеба в своём заявлении использует штамп про «оккупирующую державу». На этом фоне сенатор напомнил, что в момент воссоединения с Россией Крым находился в плачевном состоянии.
«Россия является не оккупирующей страной, а страной, восстанавливающей Крым, и страной, защищающей Крым. Ложь является нормой в жизни практически всех руководителей Украины. Ложь по отношению к России. Никаких запретов и никаких препятствий для посещения Крыма нет. Ни со стороны Крыма как региона России, ни со стороны России», — подчеркнул сенатор в беседе с RT.
Напомним, что Москва неоднократно заявляла, что доступ на полуостров открыт. В частности, в феврале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Россия готова принять в субъектах страны, включая Крым, любые международные контрольные механизмы в области прав человека при условии, что они будут действовать в рамках установленных для таких визитов процедур.
«Мы также приветствуем посещение Крыма политиками, журналистами, общественными деятелями, потому что считаем это наиболее эффективным способом донесения до мировой общественности правдивой информации о ситуации на полуострове», — отметила она.
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
Накануне Дмитрий Кулеба также заявил, что Киев будет работать по трём направлениям для «возвращения» Крыма в состав страны. В Совфеде слова украинского министра назвали продолжением антироссийского курса.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
При этом в Киеве с момента воссоединения полуострова с Россией систематически высказывают идеи «возвращения Крыма».
В Москве неоднократно подчёркивали, что территориальная принадлежность полуострова не обсуждается. В частности, в 2018 году президент Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова заявил, что обстоятельств, при которых возможно было бы возвращение Крыма Украине, «никогда не будет».
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