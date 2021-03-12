Кулеба призвал Россию «предоставить полный доступ в Крым»

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию «предоставить полный доступ в Крым» и «не политизировать» ситуацию с полуостровом.
Кулеба призвал Россию «предоставить полный доступ в Крым»
  • Reuters

С таким заявлением он выступил во время неформального заседания СБ ООН по теме Крыма.

«Мы призываем оккупирующую державу занять неполитизированную позицию по вопросу доступа в Крым и предоставить полный доступ в соответствии с международным правом и, в частности, с международным гуманитарным правом», — цитирует министра РИА Новости.

Встречу инициировала Эстония и ещё 20 государств, в числе которых Франция, Норвегия, Великобритания, США и Германия.

При этом первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Эстония отказалась дать слово жителям Крыма на этом мероприятии, не объясняя причин.

Ранее Кулеба рассказал о «трёх китах» украинской политики по «возвращению» Крыма. Тремя китами данной политики, по мнению Кулебы, являются принятая стратегия, консолидация партнёров по так называемой «Крымской платформе» и синергия.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для Москвы вопрос закрыт. По его словам, референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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