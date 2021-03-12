«По-прежнему проводит антироссийский курс»: в России ответили на слова главы украинского МИД о «деоккупации» Крыма
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- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет работать по трём направлениям для «возвращения» Крыма в состав страны. Об этом он написал в своём Twitter.
Кулеба сообщил, что на заседании СНБО была утверждена «стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма».
«Три кита для возвращения Крыма: стратегия — утверждена сегодня; консолидация — мы работаем над объединением усилий всех партнёров на «Крымской платформе»; синергия — восстановление международного права и, как следствие, восстановление полного суверенитета Украины над Крымом», — написал он.
Напомним, Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
На заявление главы украинского МИДа отреагировал постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов, назвав озвученный Кулебой план по возвращению контроля над Крымом антироссийской провокацией.
«Чтобы оценить уровень опасности, в которой окажется народ Украины при продолжении этого безумного курса, прописанного в «стратегии», надо лишь прочитать российскую Конституцию, нашу военную доктрину и заявления руководства нашей страны о судьбе украинской государственности в результате посягательств на территориальную целостность России и жизни наших соотечественников», — приводит его слова РИА Новости.
Мурадов назвал сложившуюся ситуацию экспериментом по разжиганию украино-российского столкновения и отметил попытки вовлечь в конфликт третьи страны, в частности, Турцию и государства Европы.
«Но когда огонь начнёт разгораться, уверен, что Киев останется в одиночестве и сам будет расхлёбывать кашу, которую заварил», — заключил постпред.
- © Виталий Тимкив
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков в разговоре с RT отметил, что слова Кулебы являются очередным громким заявлением, направленным прежде всего на «внутреннего слушателя».
«На граждан Украины, которые должны знать, что нынешнее руководство борется за возвращение полуострова в состав страны. Ну и для внешних хозяев Украины, которые должны понимать, что Украина по-прежнему проводит антироссийский курс и в связи с этим борется за возращение Крыма», — рассказал сенатор.
Говоря о принятой Киевом стратегии, Цеков отметил, что она также состоит из громких заявлений, идущих во вред самому Киеву.
«Для Украины самым полезным было бы признать справедливость и законность нахождения Крыма в составе России и улучшить с ней отношения. Вот это была бы важная стратегическая программа для Украины на будущее», — отметил сенатор.
С момента воссоединения полуострова с Россией в Киеве систематически упоминают идеи по «возвращению Крыма». Об этом, в частности, заявлял и президент страны Владимир Зеленский, называвший «возвращение» региона одной из главных задач Верховной рады.
Кроме того, в конце февраля Зеленский подписал указ о мерах, направленных на «деоккупацию и реинтеграцию полуострова». По его словам, украинскому правительству было поручено запустить так называемую «Крымскую платформу» и организовать меры по поддержке крымско-татарского языка, культуры, а также по защите прав крымчан.
При этом в Москве неоднократно подчёркивали, что территориальная принадлежность полуострова не обсуждается. Об этом, в частности, говорил и президент России Владимир Путин.
«Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединённых Наций. Для нас, для Российской Федерации, этот вопрос закрыт», — сказал российский лидер в ходе пресс-конференции с главой Белого дома Дональдом Трампом в 2018 году.
Вместе с тем Владимир Путин отмечал, что отношения с Украиной у Москвы ухудшились до референдума в Крыму в марте 2014 года. В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» в июле 2020 года глава государства напомнил, что сначала на Украине случился государственный переворот и захват власти.
«С этого момента наши взгляды и пути с руководством Украины... стали диаметрально противоположными, с этого момента мы с ними разошлись», — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что Крым вернулся в состав России после этих событий, а не наоборот.
«Так что то, что у нас испортились отношения с Украиной, с Крымом, в принципе, не связано», — напомнил Путин, и выразил уверенность, что «эта пена рано или поздно схлынет».
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